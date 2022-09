Jordi Amat, ex de equipos como Betis, Espanyol o Rayo Vallecano y futbolista que ha jugado con todas las categorías de la selección española desde la sub-16, menos la absoluta, tiene nueva nacionalidad. Y no una cualquiera. Tal como ha anunciado el propio defensa nacido en Barcelona, ahora ha obtenido la nacionalidad indonesia, tal y como ha informado el diario AS.

El zaguero fichó por el Johor Darul Takzim el pasado mes de julio y después de meses de espera, la Cámara de Representantes de Indonesia ha aceptado su solicitud para obtener la ciudadanía, por lo que pronto podría debutar con la selección nacional. 2022 FA CUP CHAMPIONS! 💙❤ pic.twitter.com/BGTGl6x0wB — JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) 10 de septiembre de 2022 "Mi ilusión ahora es hacer carrera en Asia. Soy muy joven, me siento bien tanto física como mentalmente y me apetece mucho este reto", expresó el jugador del Johor. Ascendencia indonesia A pesar de que Amat acaba de nacionalizarse en el tercer país más poblado del continente asiático, viajó por primera vez a Indonesia hace unos meses. Además, el defensor tiene ascendencia indonesia ya que su abuela nació allí. "Va a ser una experiencia brutal. Estoy descansando mucho, comiendo bien y preparándome para todos estos nuevos desafíos. Queremos hacer que un país de la grandeza de Indonesia esté orgulloso de su selección. Allí la gente se vuelve loca con el fútbol. Hay partidos de liga a los que acuden 50 o 60.000 espectadores, imagínate a los de la selección", destacó el nuevo zaguero asiático. Te puede interesar: Fútbol Adiós al calvario de un ex del Valencia CF 2022 MALAYSIA SUPER LEAGUE STANDINGS



Log on to https://t.co/oRS15xvJhg



*subject to change pic.twitter.com/FvU1rliSSv — JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) 15 de septiembre de 2022 Amat tendrá la posibilidad de debutar con su nuevo combinado nacional en la AFF Championship, una competición que se disputará este mes de diciembre y que está organizado por la Federación de Fútbol del Sudeste Asiático.