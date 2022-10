Casi 200 partidos disputados entre las tres grandes competiciones europeas, más de 100 victorias, dos títulos de Champions League, una Europa League y una Conference League. Son los números que registra 'The Special One' en Europa y que le postulan como uno de los grandes entrenadores de la historia y, además, con un nuevo récord a tiro de piedra.

Si su equipo sale hoy del Olímpico de Roma con tres puntos en el bolsillo, la historia estará escrita. Mourinho se situaría con 107 victorias como el entrenador con más victorias europeas de la historia, por delante de técnicos como Ferguson, Ancelotti o Guardiola. Cifras que, pese a no entrenar actualmente a un equipo de Champions, reflejan la magnitud de un entrenador que cada no deja de ganar.

El reconocimiento de Pellegrini... con algún que otro detalle

Manuel Pellegrini, en la entrevista previa al partido, ha recalcado que su relación con Mourinho es "correcta" y que no tienen ningún tipo de mal rollo. No obstante, cabe recordar las palabras de Mourinho cuando firmó como entrenador del Real Madrid en 2010, cuando destacó que él nunca daría un paso atrás para entrenar a un equipo como el Málaga.

Así pues, en una entrevista revelada por 'La Gazzetta dello Sport', el chileno declaró que, para él , la decisión de Mourinho de entrenar a la Roma es "un paso de gran madurez", comparándolo con su decisión de marcharse al Málaga hace 12 años.

Pese a la magnitud del récord que tiene a tiro Mourinho, el portugués ha declarado que ahora lo importante es "ganar el partido de hoy" y que el récord es algo a la que ya dará importancia cuando se retire.

Las victorias de Mourinho, sin embargo, se remontan a hace más de 20 años. Desde que el técnico portugués lograra vencer con el Oporto por 2-1 ante el Panathinaikos, aquel 12 de marzo del 2002 en la fase de grupos de la Champions, su ritmo de victorias no ha cesado. Y, tras años de trayectoria y de noches europeas inolvidables, está a un paso de la gloria.

Una cuestión de récords

Pese a que ya hace muchos años que se codea con los grandes entrenadores del panorama europeo, el de Setúbal parece tener algo que el resto no. Un palmarés de récords envidiable que ya hace tiempo que está construyendo y que hoy podría ampliar más si cabe.

Desde abril de este mismo año ya cuenta con la 'etiqueta' de entrenador con más semifinales disputadas de la historia. Además, es el único técnico que ha logrado ganar los tres grandes títulos europeos: la Champions, la Europa League y la Conference League.

Ahora, es turno de que 'The Special One' haga valer todo el camino recorrido hasta ahora y se mantenga en la élite de entrenadores a la que ya pertenece y en la que no deja de brillar.