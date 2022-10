Las listas de Luis Enrique nunca dejan indiferente a nadie. El técnico asturiano no se casa con nadie y como reconoció en su última rueda de prensa, “evalúa cada situación de manera individual”, por tanto, resulta inútil establecer comparativas acerca de por qué un jugador va y otro no va, o porqué antes era convocado y ahora no.

No obstante, dos jugadores con los que ha contado durante su etapa como seleccionador como son Brais Méndez y Mikel Merino, están haciendo méritos para acudir a la cita mundialista. Ambos jugadores llevan el timón del equipo de Imanol Alguacil, que está jugando a un gran nivel con una idea similar a la que busca el técnico asturiano para la selección. Entre los dos han fabricado el gol que ha adelantado a la Real Sociedad en su duelo contra el Villarreal. Gran pase al espacio de Mikel Merino y buena definición por bajo para batir a Rulli de Brais Méndez. Están de dulce. 📸 44’ | 1-0 | Todos felices 🤩 #RealSociedadVillarreal | #AurreraReala pic.twitter.com/HEUyh8WVdt — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 9 de octubre de 2022 Brais Méndez Un caso extraño es el de Brais Méndez, que fue convocado en 2021 cuando militaba en el Celta y no ha vuelto a ser citado desde entonces. Su llamada causó mucho revuelo porqué se consideraba que no estaba al nivel, pero ha dado dos pasos adelante con su llegada a la Real Sociedad. El gallego, por el que txuri-urdin pagó 15 millones el pasado verano ha explotado en Donosti jugando como interior en el rombo de Imanol. Es un futbolista de gran calidad técnica, buen uno contra uno, capacidad de asociación y además, mucha facilidad para hacer números. Suma ya 6 goles y 1 asistencia en lo que va de campaña. Mikel Merino El de Pamplona ha sido otro de los habituales que se quedó fuera en la última cita. Ha jugado 11 partidos durante la etapa como seleccionador de Luis Enrique y, aunque tiene muy difícil entrar al once titular por el rendimiento de Pedri y Gavi, sigue dejando grandes actuaciones para tratar de convencer al seleccionador. A su presencia física y enorme inteligencia táctica, Merino posee algo que muy pocos en el centro del campo español poseen: llegada desde segunda línea y gran poderío aéreo. El ‘Helicóptero’ es un sospechoso habitual en los remates tras centros laterales. Además, es un jugador versátil de muy buen pie, capaz de dar el último pase. A ellos, se le unen más candidatos que buscan hacerse un hueco en la lista. Jugadores como Hugo Guillamón, que fue titular en el duelo ante Portugal y tiene opciones como cuarto central, Joselu Mato, actual Zarra de la competición, Iago Aspas, o Sergio Canales son jugadores de gran nivel que pese a no haber sido fijos, pueden dar la sorpresa y colarse en la lista.