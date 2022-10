Didier Deschamps acaba de quedarse sin uno de sus jugadores titulares en el centro del campo de la selección francesa. Kanté, que no juega con el Chelsea desde el pasado mes de agosto, ha vuelto a recaer de su lesión de isquiotibiales, tal y como ha informado el diario L'Équipe.

El centrocampista francés tan solo ha disputado dos partidos oficiales con su club esta temporada, siendo el último el 14 de agosto ante el Tottenham. Desde entonces, Kanté lleva lejos de los terrenos de juego y así seguirá hasta por lo menos depués del mundial.

El seleccionador francés ya dijo que no llevaría a ningún jugador que no estuviera al 100%, fuera quien fuera el jugador. Por eso, aunque Kanté ya estuviera recuperado, sus opciones de ir al mundial hubieran sido escasas al no tener ritmo de competición después de una lesión de varios meses.

Paul Pogba, otro de los futbolistas en duda para el mundial

Otro de los jugadores importantes en el centro del campo de la selección francesa también tiene complicada su presencia en el mundial. Se trata de Paul Pogba, que fichó esta temporada por la Juventus y todavía no ha debutado en partido oficial con el club italiano. El jugador francés cayo lesionado del menisco y tuvo que pasar por el quirófano a principios de septiembre.