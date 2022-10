El pasado miércoles Canales fue expulsado por primera vez en su carrera profesional. Tras 460 partidos en la élite, el futbolista cántabro vio dos amarillas seguidas en el último minuto de partido por "hacer observaciones a decisiones arbitrales", tal y como dicta el acta de Mateu Lahoz.

Tras conocerse los motivos de la expulsión, se ha generado un revuelo en redes sociales que ha provocado que Canales salga a dar explicaciones de lo ocurrido. En el comunicado, el jugador cántabro aclara que "siempre he respetado las actuaciones arbitrales con la máxima educación y en Cádiz NO fue una excepción. No tengo NADA que reprocharme. NADA."

El jugador del Betis deja claro que no está de acuerdo con la expulsión y añade que "todos me conocéis y también sabéis que si me hubiera equivocado, pido perdón al minuto. No es el caso. Estoy frustrado por no poder jugar esta próxima jornada. Esa es la gran derrota que tengo. Toda la fuerza para mi Betis. Seguimos"

Con esta expulsión, Canales se perderá un duelo importante ante el Atlético de Madrid, razón por la que el Betis recurrirá la tarjeta roja y espera que el jugador esté disponible para el partido del domingo.