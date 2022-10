Javi Calleja ofreció su primera rueda de prensa previa a un partido del Levante. El nuevo técnico, que espera estrenarse con victoria, se mostró satisfecho con su primera semana. No piensa en refuerzos: está satisfecho con lo que tiene. Además habló de nombres propios concretos como Iborra, Wesley, Joni Montiel o Campaña. Estas fueron todas sus respuestas.

Pésame por Llaneza

Antes de responder quiero dar el pésame a la familia de Llaneza. Es una pérdida muy importante y ayer fue un día triste para todos.

Debut con el Levante

Todas las ganas y la motivación. Tenemos ganas de que empiece el partido, hemos entrenado muy bien y estamos contentos con el trabajo. Ahora falta ponerlo en práctica el día del partido.

Estado anímico

Les veo muy bien. Con dos victorias consecutivas la cabeza se limpia un poco, se han conseguido 6/6. Felipe ha hecho un gran trabajo. En la sesión de entrenamiento lo han demostrado: están metidos en el trabajo, hacen lo que se les pide, cogen conceptos rápido para que en el partido se ponga en práctica.

Mustafi y Campaña

No llegan ni ellos ni Musonda ni Saracchi. No han terminado ningún entrenamiento, han participado de forma parcial pero no han completado ninguno. La semana que viene será larga y habrá tiempo para trabajar, tendrán su oportunidad.

Centro del campo

A lo largo de la temporada vamos a ver a Iborra, a Pepelu y a Pablo juntos. Habrá momentos en los que los tres puedan jugar juntos, puede ser el partido de mañana, porque se entienden bien, son complementarios. A Iborra cuando he estado con él lo he utilizado de central, de pivote, también ha habido momentos que ha jugado por detrás del delantero. Bajo mi punto de vista y donde más le veo es en doble mediocentro, en uno de los lados o de pivote. Estoy viendo los entrenamientos, la plantilla y lo que quiero de Ibo... ahí es donde más nos va a aportar y donde quiero que juegue. Tanto Pablo como Pepelu son jugadores completísimos que puedo utilizar en esas posiciones y si no es en este partido se les verá juntos.

Quién se adaptará a quién

Analicé en profundidad la plantilla y va a ser fácil. Son jugadores con un perfil que se adapta perfectamente a lo que yo quiero. No habrá que intentar cambiar demasiado para que se adapten a mí o yo a ellos. Hablamos el mismo idioma futbolístico, me dan muchas variantes, asimilan muy rápido los conceptos y las ideas que tenemos y no estoy encontrando ningún problema para convencerles porque de forma natural ya les sale.

No me he encontrado con un Campaña fuera del equipo ni con estado anímico bajo. Le veo motivadísimo y con ansia de jugar ya, quería estar contra el Ibiza. Yo quiero jugadores que tengan hambre, quieran jugar, quieran ayudar y estén comprometidos. A Campaña le hemos tenido que frenar un poco, no queremos que vuelva a lesionarse.

Ibiza

Siempre que hable de los rivales me veréis decir que no hay partido fácil. Va a ser complicado, lo principal seremos nosotros mismos porque quiero una identidad clara vayamos donde vayamos, que pongamos el juego y nuestra idea, que dependa poco del rival. Aun así nos enfrentaremos a grandes equipos, he entrenado a jugadores del Ibiza y tienen talento y calidad. Están atravesando dudas y no tenemos que concederles nada para que se lo vayan creyendo. Si hay nerviosismo tenemos que afianzarnos para que ellos no crean.

Llaneza

No se entendería el Villarreal de hoy sin él. He tenido la suerte de vivir muchos momentos profesionales y personales con él y es un momento de mi vida que jamás olvidaré. Estuvo cuando más le necesité, tenía un corazón enorme, era un apasionado, conocía desde el primero al último, pendiente del fútbol base. Apretaba, exigía y tenía muchas veces esa cara cuando las cosas van mal, metía caña, luego cuando se le conocía a fondo era una persona que te marca. El Villarreal ha crecido gracias a su presidente, a su hijo y a Llaneza.

Joni Montiel y Wesley

Llevamos pocos días, pero estamos hablando con todos, tanto a nivel colectivo como individual hay charlas. Joni tiene que ser un jugador determinante, tiene un talento descomunal que puede marcar la diferencia de tres cuartos del campo hacia delante. Prefiero que esté en zonas de finalización, para venir atrás a recibir hay otros jugadores, que sea un jugador que marque la diferencia. Sabemos lo que puede darnos con balón, después tiene ciertas obligaciones sin él. Para ser sólidos todos tienen que atacar y defender. Está receptivo, ha hecho una gran semana y le veo de tres cuartos del campo hacia delante.

Wesley lo mismo, vamos hablando y dándoles inputs. El delantero vive del gol, tiene que hacer los máximos posibles, les daremos herramientas para que tengan el máximo de ocasiones posibles, les llegue el balón con ventaja y después Wesley por su físico tiene que aprovechar esa virtud, desahogar al equipo cuando tengamos que jugar más directo y estar en el área. Es un buen rematador, tiene gol, hay que darle entre todos soluciones para que nos ayude.

Fichar en invierno

En este momento ni lo pienso. Ni me lo he planteado con lo contento que estoy con la plantilla. Estoy contento con cada uno de ellos, no pienso en ningún refuerzo.

Cambios en el once

Seguro que habrá cambios, pero uno ve lo que ha hecho el Levante en jornadas anteriores y el estado de forma y en función de eso eliges un once. No va a ser un once concreto, hay dos titulares por puesto. Variará un poco en función de lo que busquemos: verticalidad por fuera, más jugadores por dentro... depende del planteamiento pondré a unos jugadores o a otros.