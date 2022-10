Quedan tres semanas de competición hasta el parón por el Mundial de Qatar, el 20 de noviembre, y poco después de él, comenzará el mercado de fichajes de invierno. Y precisamente, un jugador sobre el que se ha especulado mucho es Dani Ceballos. El de Utrera no está teniendo protagonismo en el Real Madrid y acaba contrato esta temporada.

Ha sido Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, el que ha zanjado la polémica respecto a algunas salidas que se podrían dar en enero. "No estamos pensando en el mercado de invierno, no estamos interesados en el mercado de invierno. Esta es la plantilla que va a seguir hasta el final de la temporada, no va a cambiar", ha expresado el técnico en la rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Girona.

De esta forma, el ex del Betis seguirá hasta final de curso en la entidad blanca, en la que no está teniendo mucho protagonismo hasta ahora, ya que ha jugado 177 minutos entre todas las competiciones esta temporada.

Parón mundialista

Quedan tres jornadas de LaLiga Smartbank y una de Champions, contando la de este fin de semana, para que se paren las todas las competiciones de fútbol y se juegue el Mundial de Qatar. Girona, Rayo Vallecano y Cádiz, en Liga, y Celtic, en Champions, son los rivales que le quedan al Real Madrid hasta el torneo internacional.

Esos serán los encuentros que tendrá Ancelotti para dar minutos a Dani Ceballos y demostrar que cuenta con él de cara al futuro, ya que el mediocentro se ha recuperado de su lesión y ha entrado en la convocatoria para el encuentro frente al Girona.

De seguir su situación como hasta ahora, el español podría buscar una salida de cara a la temporada que viene, y lo podría hacer a coste cero, ya que en junio de 2023 vence su contrato con el Real Madrid.