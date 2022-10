Las lesiones de la pasada jornada de Èric Garcia, contra el Valencia, y Álvaro Morata, frente al Cádiz, supusieron un jarro de agua fría para el fútbol español a menos de 15 días de que Luis Enrique dé la lista para el Mundial de Qatar. Sin embargo, el seleccionador de la absoluta puede respirar tranquilo porque los contratiempos no son graves.

En el caso del delantero madrileño, el Atlético de Madrid emitió un comunicado en el que se especificaba que el jugador tenía un edema en el tobillo, por lo que no es nada grave y está previsto que llegue al Mundial sin ningún tipo de problema. El jugador no ha entrenado con el grupo, aún con dolor, para preparar el partido decisivo de Champions contra el Oporto, pero su recuperación no será larga.

Èric apunta al Almería

Respecto a Èric Garcia, que se fue sustituido en el minuto 40 en Mestalla por Marcos Alonso, el Barça ha comunicado que tiene "una sobrecarga en el obturador externo de la cadera izquierda". Otra lesión que tampoco es grave y aunque el central no jugará contra el Viktoria Plzen el martes, sí que se espera que pueda disputar el encuentro del próximo sábado frente al Almería.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢𝗦



▶ Las pruebas realizadas han mostrado que Eric tiene una sobrecarga en el obturador externo de la cadera izquierda



▶ Las pruebas realizadas han mostrado que Kounde tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo pic.twitter.com/MaSuAo6Mus — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 30 de octubre de 2022

Tanto el defensa como el delantero son y han sido fijos para Luis Enrique en las últimas listas de la selección y se espera que también lo sean para el Mundial. Por otra parte, Marcos Llorente sigue recuperándose de la lesión que sufrió el 4 de octubre, y está por ver si llega a tiempo y entra en los planes del asturiano para Qatar.