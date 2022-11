Borja Iglesias no fue convocado para el Mundial de Catar. Pese a su gran arranque de temporada y su participación en la última convocatoria, el delantero del Betis no entró finalmente en la lista definitiva. El ‘Panda’ habló tras el duelo que enfrentó a su equipo al River Plate y se mostró tranquilo.

“He intentado hacer lo mejor posible para el equipo, que es lo importante. Creo que he hecho méritos para estar, aunque esto es muy personal y el seleccionador ha tomado otra decisión. Ya veremos en el futuro que pasa y si puedo volver con España. Estoy tranquilo y bien”, aseguró el delantero.

Derrota abultada ante River Plate

En el primer duelo de la gira por Sudamérica que está realizando el Betis, los hombres de Pellegrini sufrieron una dura derrota por 4-0 ante River Plate. El conjunto argentino pasó por encima del español gracias a los tantos de Zuculini, Miguel Borja, Lucas Beltrán y Montoya en propia puerta.

Borja Iglesias tuvo dos ocasiones claras de gol, pero no fue capaz de batir a Centurión. "He tenido una nada más empezar. He intentado levantarla y se ha quedado la pelota parada por la sequedad de la hierba. En la siguiente lo intenté por debajo de las piernas del portero y no ha salido", explicó Iglesias.