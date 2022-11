Ivan Toney ha sido en el último año, sin lugar a dudas, uno de los mayores talentos emergentes del fútbol inglés. Tras rendir durante varias temporadas a gran nivel con el Brentford, su debut en Premier League apartó cualquier duda sobre si lograría adaptarse en la máxima categoría del fútbol inglés.

El Brentford, comandado por un proyecto prometedor en manos de Thomas Frank, cuajó un gran año en su redebut en Premier League 74 años después, cumpliendo su objetivo (la permanencia) con creces y quedando 13º a tan sólo seis puntos de Europa.

Una de las figuras más importantes del proyecto ha sido Ivan Toney, pero parece que su situación en el club podría dar un repentino vuelco. La FA le acusa de incumplir las leyes en contra de las apuestas deportivas 232 veces entre 2017 y 2021.

Por su parte, el Brentford todavía no ha tomado cartas en el asunto pero sí ha emitido un comunicado oficial en el que afirma que llevará el proceso de decisión "de manera privada" y que no volverá a pronunciarse hasta que no se zanje el asunto por completo.

La continuidad de Toney... en entredicho

El delantero fue una de las ausencias más destacadas en la lista de Southgate para el mundial de Qatar. Sus números en Premier desde el ascenso de los "bees" la temporada 20/21, registró 12 goles en liga y este año, en la mitad de partidos, ya lleva diez.

Sin embargo, con la noticia de su posible incumplimiento de la ley E8 de la FA, que prohibe a cualquier futbolista de las ligas inglesas apostar, todo parece que si se confirmara la noticia el futbolista quedaría apartado.

Ahora queda esperar a la resolución final de la FA y ver cuál será la decisión final de un Brentford que ha decidido que, por el momento, no volverá a comentar hasta la resolución del caso.