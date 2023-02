Luis Medina Cantalejo, actual presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha salido al paso de las informaciones sobre la actuación de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA que cobró más de 1,4 millones de euros del Fútbol Club Barcelona por una serie de servicios mientras ostentaba el cargo en el Comité.

"A Enríquez Negreira solo se le conocen tres palabras: Mercedes, Chivas y Davidoff"



✍ Por @FermindelaCalle



https://t.co/vQARB2k9KS — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) 16 de febrero de 2023

El actual presidente, árbitro en los tiempos en que Negreira era vicepresidente, ha sido contundente en sus declaraciones: "Durante los 11 años que yo arbitré en Primera no se produjo ni una insinuación ni ningún consejo ni a mi ni a mis compañeros sobre tener una inclinación en los resultados o en la toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo o a otro. Jamás en la vida".

Duro con Negreira

Medina Cantalejo también se refirió al rol de Enríquez Negreira en el CTA durante los 25 años que estuvo de presidente: "Para la plantilla de árbitros que estábamos, era el vicepresidente, una persona que estaba en la junta directiva, pero nunca supimos muy bien cuál era su cometido. Nos veíamos dos veces al año. Él iba a mitad de temporada y en la pretemporada que hacíamos en Santander. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Nos repartía unos papeles en función del grupo al que ibas y poco más. No sabemos qué competencias tenía. Ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba en la sombra y al que no podemos relacionar con ninguna competencia importante en el Comité".

El andaluz insistió en que "desde 2018 no ha tenido nada que ver con el CTA. Y desde mi llegada con el equipo de Luis Rubiales cada árbitro declara que no hay incompatibilidad de intereses o relación de algún tipo con un equipo". Medina reafirmó su postura sobre los árbitros: "Pongo las manos en el fuego por todas las generaciones de árbitros que con honradez, sacrificio y muchísimo trabajo, se han dejado la piel en los campos. Esto que ha ocurrido en este caso no es el fútbol español, ni el arbitraje español".