El Real Madrid juega este sábado contra Osasuna un partido muy complicado para no descolgarse de la lucha por el título y lo hará sin dos de sus grandes estrellas. El club ha dado a concocer la convocatoria para el viaje a Pamplona y hay dos grandes ausencias en ella: Karim Benzema y Toni Kroos.

Con el delantero francés no se quiere forzar debido al inminente encuentro de octavos de final de Champions League contra el Liverpool la semana que viene, y dado que acabó el encuentro contra el Elche muy fatigado, el club ha optado por que no juegue en Pamplona, según indica el diario MARCA. Por otra parte, el mediocentro alemán no ha superado del todo un proceso de gastroenteritis y también causará baja en el esquema de Ancelotti. El entrenador blanco ha opinado sobre el caso del Barça y los árbitros en la rueda de prensa previa al choque.

Hazard, Vinícius y Courtois, de vuelta

En cambio, los jugadores que vuelven a la lista madridista son varios. En primer lugar, el que presumiblemente volverá al once inicial es Vinícius Jr, que cumplió el partido de sanción por acumulación de amarillas contra el Elche.

Courtois también volverá al once tras superar las molestias en el abductor de la pierna izquierda y deberá ser clave para los suyos en El Sadar, un campo muy complicado. Por otra parte, el otro que abandona la enfermería es Eden Hazard, que completó el último entrenamiento con el grupo y ha sido convocado en la lista de Ancelotti tras superar su tendinosis rotuliana en la rodilla izquierda.

El que no estará es Ferland Mendy que sigue recuperándose en solitario. Para el partido contra Osasuna, el técnico italiano se ha reforzado con Álvaro Rodríguez, delantero canterano del conjunto blanco, para suplir la baja de Benzema.