Diogo Dalot es el último lateral derecho por el que suspira Florentino Pérez. El portugués se ha destapado esta temporada como uno de los mejores de la Premier League en su posición, algo que no ha pasado desapercibido en la cúpula blanca. De hecho, el lateral de los 'diablos rojos' está cumpliendo su quinta temporada en Manchester y se ha convertido en pieza clave para los planes defensivos de su técnico, Ten Hag, siendo titular en 15 de los 23 partidos de liga que han disputado.

Sus inicios en Inglaterra no fueron fáciles. El portugués pasó de Oporto a Manchester con tan solo 18 años, por lo que su adaptación no fue todo lo rápido que le hubiera gustado. Su escaso rendimiento llegó hasta el punto que se marchó cedido al AC Milan en la temporada 20-21. Sin embargo, parece que esta aventura le sirvió para madurar futbolísticamente lo que no había podido con el United, lo que ha terminado provocando que, a sus 23 años, Dalot esté saboreando el mejor momento de su carrera.

Todo este proceso de crecimiento y su gran momento actual, ha provocado que grandes clubes pongan sus ojos en él, entre ellos el Real Madrid. El club español tiene previsto mejorar la posición de lateral derecho desde hace varias temporadas, y parece que, por fin, hay un candidato que convence a Florentino. Además, otro factor que juega a favor de los blancos es que termina contrato en junio del próximo año, por lo que podría jugar la baza de esperar para ficharlo a coste cero, o a un precio más reducido que su valor de mercado real.

Otro portugués

Tras escaparse Joao Cancelo este pasado mercado de invierno, muchos madridistas pusieron el foco en la directiva, que no llegaban a entender como se podía haber escabullido la opción de fichar a uno de los mejores laterales del mundo a un precio muy reducido. Sin embargo, la respuesta podría estar aquí, y es que Diogo Dalot es el elegido por el Real Madrid. De hecho, el del United logró afianzarse en el once titular de Portugal en el pasado Mundial, por delante de Cancelo.

Tarea pendiente

No es la primera vez que suena un lateral para llegar al Santiago Bernabéu. Hace varias temporadas que Dani Carvajal no ha vuelto a recuperar esa regularidad y su mejor nivel que sí le llevó a ser indiscutible en el Real Madrid. El último refuerzo que llegó para poner en dificultades al español fue Álvaro Odriozola, que todavía sigue en el club pero que tiene una participación testimonial. Así, entre falta de rendimiento y lesiones de Carvajal, los entrenadores 'merengues' se han tenido que ir inventando jugadores para el lateral derecho, con mejor y peor suerte. Desde Lucas Vázquez, hasta Nacho, pasando incluso por Militão. Ahora, a los 31 años recién cumplidos de Dani Carvajal, parece que se presenta una oportunidad idónea para que se produzca un cambio en el lateral diestro del club blanco.