Esta noche a partir de las nueve de la noche se celebrará en París la gala The Best, donde la FIFA coronará a los protagonistas del año 2022 en el mundo del fútbol. Esta es la primera edición en la que se ha tenido en cuenta el año natural a la hora de ejecutar los votos y no la temporada anterior, como venía siendo habitual. Este cambio ha dejado algunos grandes perjudicados y otros beneficiados.

El mayor de los afectados ha sido el Real Madrid. El club blanco completó una gran temporada 2021-2022, que coronó con la consecución de su histórica decimocuarta Liga de Campeones, además del título de Liga. No obstante, todo apunta a que los premios para los 'merengues' se verán muy reducidos debido a este cambio de formato. A pesar de las nominaciones de Benzema, Courtois, Modric, Valverde, Rüdiger y Ancelotti a los distintos galardones, no acudirá ninguno de ellos a la gala. En representación de todos, estará el director de relaciones institucionales del club, Emilio Butragueño, que será la única personalidad madridista que figure esta noche en París. Fiesta argentina Este nuevo diseño de votos fue ideado para dar una especial importancia al Mundial de Catar, por lo que el protagonismo de los premios pasa a ser para la selección argentina. La gala promete ser una fiesta para la 'albiceleste' y en especial para Leo Messi, que cuenta con todos los números para hacerse con su segundo The Best. Además, su seleccionador, Lionel Scaloni, cuenta con muchas opciones de hacerse con el título de mejor técnico del año, así como el 'Dibu' Martínez como mejor portero. Enfado madridista Al poco optimismo en cuanto a la consecución de algún premio entre el Real Madrid, se suma la ausencia de Vinícius Jr. entre los 26 nominados al mejor once de la temporada. De hecho, el delantero brasileño ha sido, por números, uno de los mejores atacantes del año 2022, con 34 goles y 23 asistencias, entre los partidos con su club y la selección. Por lo que, aunque los blancos han alegado dificultades con el calendario para acudir a la gala, parece que desde la cúpula presidida por Florentino Pérez no ha sentado nada bien este 'ninguneo' de la FIFA. Alexia, la esperanza española En cuanto al futbol femenino, Alexia Putellas vuelve a partir como favorita para ser elegida como la mejor futbolista del 2022. A pesar de la rotura de ligamento anterior de su rodilla izquierda que sufrió en julio del año pasado y que le ha imposibilitado volver a jugar desde entonces, todo apunta a que la futbolista del FC Barcelona levantará su segundo The Best.