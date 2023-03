Se acerca el mercado de verano y un año más el Manchester City promete ser uno de los grandes animadores. Consciente de ello, Pep Guardiola ya trabaja en nombres en los que estaría interesado para que refuercen su plantilla. El último en sonar ha sido el actual jugador del Brighton & Hove Albion, Alexis Mac Allister, tal y como apunta TyC Sports.

El técnico español tiene claro que deberá reforzar su medular de cara al año que viene, dado que Ilkay Gündogan, uno de sus jugadores más utilizados a lo largo de toda su estancia en Manchester saldrá del club a final de temporada, una vez su contrato finalice. Muy atento a esta situación está el FC Barcelona.

Así pues, el de Santpedor se ha fijado en un jugador de un perfil similar al del alemán, con polivalencia, capacidad para hacer jugar al equipo y llegada al área.

Competencia feroz

Sin embargo, los SkyBlues no son los únicos que se han interesado en el centrocampista debido a la gran temporada que está completando. Hasta cuatro equipos de la Premier League estarían considerando lanzarse a por Mac Allister: Manchester United, Liverpool, Chelsea y Arsenal. Incluso el Atlético de Madrid también lo tendría en su lista de posibles refuerzos.

De hecho, el Brighton es consciente de que será complicado retener al vigente campeón del mundo más allá de esta temporada. Así, según informó el periodista del mismo medio, Gastón Edul, su actual club le habría tasado en torno a los 70 millones de euros, una cifra similar a la que pagó el Chelsea en invierno por su compatriota Enzo Fernández.

En cuanto a la intención del futbolista, es bastante probable que, a sus 24 años, esté dispuesto a dar el cambio hacia un equipo con objetivos más ambiciosos.

No obstante, lo que sí tiene claro el ex de Boca Juniors es su propósito de mantenerse en Inglaterra: "Si tengo que decir un lugar, me gustaría que mi próximo paso sea en la Premier. Pero la verdad es que estoy muy enfocado en el Brighton y disfrutando del presente", afirmó Mac Allister a TyC Sports.

Directo al estrellato

Tras cuatro temporadas en el Brighton, el internacional con la 'albiceleste' se ha destapado este año como uno de los mejores centrocampistas de la Premier.

Además, su participación en el Mundial de Catar como uno de los fijos de Scaloni en la medular de la campeona del mundo, ha terminado por catapultarle a la fama.

Así, Roberto De Zerbi lo ha convertido en el timón del equipo, a lo que el argentino ha respondido anotando 9 goles.

Por tanto, parece claro que este verano el fichaje de Mac Allister supondrá un nuevo 'culebrón' en el que cinco grandes clubes de Inglaterra pugnarán por contar con Mac Allister la próxima temporada.