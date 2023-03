La situación de Eden Hazard en el Real Madrid, sin minutos y con la sensación de que su situación no va a mejorar, es noticia de portada en su país natal, Bélgica.

Es por ello que la televisión belga Eleven Belgium ha realizado un reportaje sobre el jugador y su complicado escenario dentro del club ‘blanco’. Algo que a muchos les puede llegar a dar pena, aunque no es el caso de Toni Kroos, su compañero en el vestuario blanco.

Varios reporteros de Eleven Belgium se desplazaron a Madrid para poder hablar con compañeros de equipo y gente del entorno del jugador belga. Uno de ellos fue el centrocampista alemán, quien dejó ‘mudos’ a los periodistas con sus afirmaciones.

"La compasión está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol”, senaló el centrocampista alemán sobre Eden Hazard.

“Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Conozco muy bien a Eden, hablamos a menudo, pero sólo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas" sentenció Toni Kroos.