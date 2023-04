Se avecina una nueva guerra en la zona baja de la tabla, pero esta es extradeportiva. Cuando la temporada todavía no ha concluido, y los equipos siguen sumidos en su particular batalla por no acabar el curso en uno de los últimos tres puestos de la tabla y mantener la categoría, el mercado se sigue moviendo. Y en este caso el 'mercato' ha generado un encontronazo entre dos conjuntos de la zona baja de la clasificación por un fichaje que consideran en Cádiz irregular. El club de la 'Tacita de Plata' habría denunciado al Getafe por negociar la contratación como agente libre de Antony 'Choco' Lozano antes del 1 de enero.

Recordemos el mercado permite a un jugador hablar con otro equipo para negociar su fichaje al término de su contrato a partir del 1 de enero, restando así seis meses hasta la conclusión de su vinculación contractual. Sin embargo, informa Marca que el club gaditano habría detectado que desde el Coliseum habrían estado hablando con el delantero hondureño antes de esta fecha en la que se puede negociar con jugadores que van a quedar libres. El club que entrena Sergio González considera que los azulones están desestabilizando al jugador en un periodo de la temporada clave, y siendo un rival directo por la salvación. El Cádiz sostiene que el club de Ángel Torres habría negociado con el 'Choco' desde septiembre, algo por lo que ya habló el presidente del conjunto gaditano, Manuel Vizcaíno. "Es un jugador por el que hicimos un esfuerzo grande en su momento, es un chico que siempre se ha portado bien y me parecería mezquino por parte del Getafe que lo hubiera firmado jugándose las papas con nosotros. Pero cada uno tendrá la ética que tenga que tener a la hora de trabajar", declaró el directivo. El vestuario del Elche respalda el recurso ante el Barça El rendimiento del Choco este año Los números de Lozano este año nada tienen que ver con los que firmó el curso pasado, y seguramente le acreditaban su fichaje por el Getafe. En lo que llevamos de temporada, el que pasase por el Valencia Mestalla todavía no se ha estrenado como goleador con el Cádiz, en un año que ha ido claramente de más a menos en cuanto a minutos jugados. El punta de Yoro encadena ocho partidos consecutivos sin ser titular, en los cuales tres ni saltó al césped y en otros dos no pasó de 15 minutos jugados. Registros que contrastan con sus guarismos la campaña pasada, en la que firmó siete goles y repartió cuatro asistencias, siendo clave en la salvación de su equipo. Sergio ha perdido la confianza en el ariete centroamericano, ya sea por pobre rendimiento o por su condición contractual, pero lo cierto es que esta guerra entre Getafe y Cádiz se va a extender más allá de lo deportivo. El éxito de Unai Emery en el Aston Villa