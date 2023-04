El joven brasileño, Endrick Felipe, se incorporará a las filas del Real Madrid en julio de 2024, cuando haya cumplido los 18 años. Desde bien pequeño, ha tenido los focos sobre él, debido a su gran proyección como futbolista.

Tanto es así, que el conjunto blanco lo firmó el pasado diciembre en una operación que se moverá entre los 35 y 60 millones, dependiendo de los futuros logros del 'carioca'. Así pues, Florentino Pérez se asegura a una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso, Endrick no está cómodo con la presión que los aficionados y la prensa brasileña están ejerciendo sobre él a tan temprana edad.

Así mismo lo ha confirmado el propio futbolista en una entrevista que ha concedido a la edición brasileña de la revista GQ: "A veces me pregunto: ¿por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea".

Ele só tem 16 anos, e é o jogador mais valioso do futebol brasileiro. Hoje no Palmeiras, mas já vendido para o Real Madrid por 72 milhões de euros, Endrick estampa a capa da #GQAbril.



→ https://t.co/BmO6Ic8FqC pic.twitter.com/hy5VBo9AEM — GQ Brasil (@GQBrasil) 4 de abril de 2023

En la misma línea, Endrick afirmó que no le gusta que le comparen con Pelé: "Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida". Así pues, el delantero del Palmeiras dejó claro que no se siente a gusto con las grandes expectativas que se han creado sobre él.

No obstante, el futuro jugador del Real Madrid no quiere que la gente se apiade de él por esta situación: "Nadie debería sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza".

Importante en el Palmeiras

Si bien es cierto que el jugador brasileño se puede estar viendo afectado por esta situación, durante este año está manteniendo unos números poco usuales en futbolistas de 16 años.

Desde que debutó con el primer equipo del Palmeiras en octubre del pasado año, Endrick ha disputado 20 partidos, 12 de ellos como titular, en los que ha marcado cuatro goles y repartido una asistencia, convirtiéndose así en uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.

Ataques desde Brasil

A pesar de todo, la joven promesa ya está aprendiendo también lo que significa ser el centro de atención. Si bien, le gustaría contar con el apoyo de todos sus compatriotas, las numerosas críticas que está recibiendo le están haciendo crecer: "Siempre dije que me gustaría tener a todos los brasileños de mi lado, pero entiendo cada vez más que eso no es posible y siempre habrá gente para atacarme", declaró el de Taguatinga.

.@endrickii é a capa da #GQAbril; aos 16 anos, atacante falou sobre pressão e as críticas que tem sofrido neste início de ano. #GQEsporteClubehttps://t.co/v20SzbTYEG — GQ Brasil (@GQBrasil) 4 de abril de 2023

De este modo, Endrick se mostró confiado en que puede salir adelante de esta situación: "Sólo necesito mantener mi mente fuerte. Las críticas no disminuirán y tendré que soportarlas cada vez más".

Así pues, la próxima estrella del Real Madrid se está viendo obligada a madurar a marchas forzadas y soportando una presión que es muy difícil de gestionar, más aún a su edad. Con todo, en 2024 llegará Madrid, donde también se espera que sea uno de los nombres importantes en el futuro del conjunto madridista.