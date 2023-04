Sergio Busquets termina contrato con el FC Barcelona el próximo mes de junio y el club debe decidir qué hacer con el capitán azulgrana. A sus 34 años, el centrocampista de Badia medita si quedarse un año más en el Barça o marcharse a la MLS. La decisión todavía no la ha tomado, pero Xavi Hernández se ha pronunciado sobre el tema en rueda de prensa.

El técnico de Terrassa reveló que le gustaría que Busquets continuase, pero entiende que pueda estar pensando en marcharse. "Yo quiero que siga, pero a él lo entiendo. Si todo va bien, ahora podría irse con títulos y en un gran momento. Su decisión es muy difícil. Yo me fui tras ganar un triplete. Le voy a insistir para que se quede con nosotros". Además, Xavi dio a conocer los motivos por los que quiere que Sergio se quede: "Busquets ha hecho una gran temporada. Es trascendental más allá del terreno de juego y así se lo he dicho. No es solo lo futbolístico sino que es un ejemplo como capitán. Ayuda a los jóvenes y es un espejo para los jugadores que vienen de abajo. Nos da muchas cosas y por eso creo que es importante que siga".

La propuesta de renovación, encima de la mesa

Hace unas semanas, la directiva culé le hizo una oferta de renovación por una temporada más. La propuesta incluía una reducción considerable del salario debido a los graves problemas económicos que está acarreando el club. El futbolista está valorando la oferta del Barcelona, además de las otras que tiene. No hay nada definitivo por el momento, aunque al Barça le gustaría saber su decisión pronto para poder planear con tiempo el proyecto de la temporada que viene y si no continúa, Mateu Alemany pueda encontrar a su recambio en el mercado.