La explicación de Xavi Hernández sobre el sol, el calor y el horario como razón por la cual el FC Barcelona empató contra el Getafe el pasado domingo han sido muy cuestionadas. El conjunto blaugrana se mostró muy espeso y apenas pudo crear ocasiones claras de gol.

El último en opinar sobre las palabras del entrenador egarense, tras la contestación que el dio en rueda de prensa a este último Quique Sánchez Flores, ha sido el exjugador y analista deportivo, Santi Cañizares, en Despierta San Francisco. El exportero cuestionó las excusas del técnico del Barça afirmando que "le sobra" y que "lo del sol, haciendo referencia al horario" sí le "suena peor".

"Lo del césped contó una característica, que siendo entrenador del Barça sobra. Lo del sol, haciendo referencia al horario, ahí sí me suena peor. Porque antes de ir al Mundial se quejó abiertamente de un arbitraje contra el Inter de Milán porque no les vino bien", afirmó el comentarista. Pero no se quedó ahí.

El penalti a Fran Pérez, a la misma hora

Cañizares fue más allá y quiso recordar el partido que tuvo lugar entre el Barcelona y el Valencia el 5 de marzo, a la misma hora y con un clima muy parecido. "Hace un tiempo a las 16:15h se jugó un partido entre el Barcelona y el Valencia. Hubo un penalti tremendo por un pisotón a Fran Pérez que pudo dar el empate al Valencia, además jugando con uno más. Y ese día no le escuché quejarse ni del árbitro ni del horario."

"Pierde absoluto valor cuando un entrenador o un club se queja cuando pierde. Quéjate cuando ganas, que tendrás más credibilidad", concluyó el exjugador del Valencia sobre las palabras que dejó Xavi en la rueda de prensa tras el empate en Getafe, que reduce su distancia con el Real Madrid a 11 puntos.