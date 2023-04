LaLiga ha celebrado este miércoles 19 de abril una reunión extraordinaria para tratar varios temas importantes y delicados que sacuden al fútbol español. Empezando por el ‘Caso Negreira’ y siguiendo por el conflicto arbitral por sus errores esta temporada tras el comunicado que emitieron el martes por la tarde.

En esa cita en la sede de la patronal no ha faltado ninguno de los representantes de los 42 clubes miembros de Primera y Segunda División. Allí está la presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan tras el contundente mensaje institucional contra los árbitros después del duelo contra el Sevilla.

También ha estado presente Joan Laporta, principal protagonista en todo lo que tenga que ver con el ‘Caso Negreira’. El resto de equipos escucharon las explicaciones del presidente del FC Barcelona tras su rueda de prensa del otro día, eso sí el que no ha acudido es Florentino Pérez.

Respecto al conflicto arbitral por los errores sistemáticos y el uso del VAR del que se han quejado los clubes en los últimos meses, de manera individual, Tebas ha explicado qué han hablado:

“Sentimos desazón. Llevamos dos temporadas. Hemos hecho una encuesta anónima a los clubes donde desde nuestra posición queríamos conocer en muchos aspectos cuál era la idea de los clubes. El mundo arbitral, LaLiga no lo vive al día a día. No es verdad que queramos las competencias arbitrales. Desde hace años lo llevo diciendo. Es un tema que debe quedar muy claro. No es el lugar adecuado como competición. Un tema interesante que nos ha surgido son los criterios. El árbitro de VAR se ha convertido en una persona muy importante y al final el que no interpreta la jugada es el árbitro de campo".

En ese sentido el presidente de LaLiga ha asegurado que no quieren quedarse con los árbitros, pero sí proponen un nuevo modelo 'a la inglesa'. “A raíz de las encuestas que hemos hecho con 19 preguntas, hemos preguntado sobre cómo creemos que debe ser la gestión arbitral. La línea a seguir es una organización tipo el fútbol inglés. La Bundesliga lo puso en marcha la temporada pasada. Queremos sentarnos a hablar con todos los actores que puedan participar en ese proyecto para convencer a la Federación y a los árbitros. Queremos dar cabida también a los jugadores y desde ahí gestionar el mundo arbitral. Que se autogestionen. No queremos intervenir en absoluto", ha remarcado el presidente de LaLiga.

"La nota de los árbitros se hablaba hasta de los vídeos de Jesús Gil. No es verdad que contribuya a la crispación. No es causa efecto por lo del árbitro en Melilla. Hay un enfado, pero que eso influya en la violencia. Creo que no. Lo que queremos es sentarnos juntos y ver el futuro de la organización arbitral de la mano de la Federación. Hay un problema importante", ha insistido Tebas

Laporta y el 'Caso Negreira'

Sobre la comparecencia de Joan Laporta para dar luz sobre el Caso Negreira, Tebas ha asegurado que todo ha ido con respeto y educación. El presidente del Barcelona ha estado unos veinte minutos exponiendo un resumen de la rueda de prensa que dio el pasado lunes, después varios clubes replicaron a Laporta. "No íbamos a hacer un interrogatorio al Barcelona. Laporta ha defendido que los pagos no pretendían influir. Los clubes, en su gran mayoría, han dicho que no, que no era lo normal y que esos pagos no eran correctos, se deben investigar. No es un tema de Javier Tebas, la realidad es que no ha aclarado nada", asegura el mandatario de la patronal.

"Creo que no ha dado las explicaciones adecuadas. No son explicaciones suficientes. Es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del CTA. No creo que el FC Barcelona comprar árbitros, pero esos pagos al menos hay un indicio de influir en algo", añadía Tebas minutos más tarde.