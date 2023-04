En el Atlético siguen de cerca con mucha precaución la evolución de las molestias en las vértebras cervicales que tiene su portero Jan Oblak. Unas que le impidieron jugar el partido contra el Mallorca, y que le harán, probablemente, perderse también el del Valladolid, tal y como apunta el diario MARCA.

El guardameta esloveno no se entrenó con el grupo el pasado viernes por tener aún dolor en las cervicales y está en duda también su presencia en el siguiente partido de liga tras el de Valladolid, contra el Cádiz, el martes de la semana que viene. No es la primera vez que el arquero rojiblanco padece este tipo de molestias por lo que desde el club no quieren forzar, sino que el cancerbero se recupere al cien por cien.

¡Nuestro 𝟏𝟏 para el duelo 🆚 Mallorca! 🔵⚪ pic.twitter.com/JZVHDfPgjy — Atlético de Madrid (@Atleti) 26 de abril de 2023

Sin presión

El Atlético de Madrid es consciente de que no serviría de nada acelerar el proceso de la vuelta de Oblak a los terrenos de juego con nada por jugarse. Fuera tanto de Copa como de Europa, el equipo colchonero tan solo debe asegurarse el tercer puesto en la LaLiga, objetivo, a priori, no muy complicado.

Además, el meta suplente del esloveno, Ivo Grbic es un portero de muy buen nivel que puede suplir con garantías al '13' rojiblanco, por lo que no hay prisa por la su vuelta, que incluso se podría alargar hasta el parón de selecciones.