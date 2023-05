José Bordalás, entrenador del Getafe y extécnico del Valencia, aseguró este martes en rueda de prensa que condena "todo tipo de racismo" como el que sufrió Vinicius el pasado domingo en Mestalla durante el partido que disputó ante el Valencia, y pidió respeto a todos los profesionales que reciben insultos desde la grada cada fin de semana.

"No sé sinceramente cómo está ahora mismo el protocolo. Pero sí puedo decir que condeno todo tipo de racismo. No sólo a Vinicius, obviamente, sino a cualquier jugador que lo sufre, lo ha sufrido o lo pueda sufrir. Pero no sólo jugadores. También profesionales. No estamos en esto para que nos insulten. Los jugadores son los protagonistas, pero también los entrenadores recibimos insultos y sufrimos amenazas. Eso hay que erradicarlo del fútbol. Es muy triste lo que está pasando y lo que ha pasado con Vinicius", comentó.

Bordalás reconoció estar "un poco triste" por todo lo que está pasando en el fútbol español e insistió en condenar todo tipo de racismo "sea donde sea".

"Ahora que se vive en el fútbol, los profesionales no merecen el trato que se nos da. Salimos a hacer nuestro trabajo, para dar un espectáculo a los aficionados, a la gente y hay que ser más respetuoso y erradicarlo".

Asimismo, opinó que en España "no hay racismo" y dejó claro cuál es su postura con las personas que cometen actos xenófobos: "Al final son unos cuantos que erradicar y eliminar. Es muy sencillo. Hay que sacarlos del fútbol, de los estadios, de la vida normal porque no pueden estar provocando este tipo de situaciones. Hay que detenerlos y sacarlos del fútbol", concluyó.