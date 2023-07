Susto para Kang In Lee en su debut con la camiseta del PSG. El surcoreano sufrió unas molestías físicas que pusieron en alerta a los técnicos del conjunto galo, pero hasta ese momento estaba siendo uno de los jugadores más destacados del nuevo equipo que dirige Luis Enrique.

Kang In ha sido titular en esa primera formación del ex seleccionador español. El duelo que enfrentaba al PSG contra Le Havre era la primera piedra de toque para el ex valencianista.

Kang In demostró su calidad durante los primeros minutos, sin embargo, esas molestias físicas encendieron las alarmas ante una posible lesión. En la segunda mitad el surcoreano ya no salió al terreno de juego como fruto del carrusel de cambios que realizó el PSG.