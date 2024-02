Jason: "Con Marcelino no tuve 'feeling' desde el primer día"

La carrera de Jason Remeseiro no ha sido sencilla desde que lograse 'romperla' como carrilero en el Levante UD y firmase por el Valencia CF en calidad de agente libre. En Mestalla no logró mostrar su mejor versión y las experiencias futuras no fueron del todo fructuosas hasta llegar al Arouca de portugal, eequipo en el que está rindiendo a gran nivel con cuatro goles anotados en lo que va de curso.

Jason lanzó su carrera en las canteras valencianas de Levante y Villarreal, pero sus inicios deportivos se remontan a su Galicia natal, en la que no lo tuvo fácil. De hecho llega a confesar que en el Deportivo de la Coruña le llegarona decir que no podía seguir formándose en su cantera debido a su "estatura". En el Villarreal tampoco tuvo mucha fortuna, aunque conoció al entrenador que a la postre le sacaría su mejor rendimiento, así lo explica en una entrevista a Radio Marca. "No fue fácil después. Te quedas con la miel en los labios. Tienes 18 años y estás debutando en Primera. Te ves consiguiendo lo que llevas años peleando y con la lesión estuve 5 meses parado. Te levantabas de la cama y eran unos pinchazos en el pubis que no te dejaban estar al cien por cien. Fue medio año de frustración por no poder estar al nivel deseado. Coincidí con Paco López en el Villarreal e hice muy buen medio año haciendo goles y dando asistencias. Vuelvo al Levante a mitad de año, pero realmente era un año para haberme quedado en el Villarreal B y terminar de formarme. Jugué 2 partidos en el Camp Nou y en casa contra el Granada y de la noche a la mañana bajo al filial. No puedo decir exactamente la causa. No tuve una charla con él sobre eso", explicaba.

Con todo y con esto, fue en el Levante donde explotó con una generación de "muy buenos canteranos", consiguiendo con su trabajo acabar teniendo un papel importante: "La verdad que el año del ascenso no empecé con un rol de titular, aunque justamente el primer partido en campo del Numancia salgo de suplente y marco gol. A partir de ahí, el hecho de haber marcado ese gol marcó el resto del año. Empecé a jugar casi todo. Me salieron las cosas a nivel individual y fue una temporada para el club que fue super bonita. Conseguimos el ascenso y fue muy trabajado. Después en Primera conseguimos los objetivos, el rendimiento fue bueno", señalaba.

Su marcha al Valencia

Jason rindió de carrilero derecho y quedó libre, una circunstancia que aprovechó el Valencia CF para firmarle, algo que no sentó bien a la afición granota, una decisión que también explicó en la entrevista: "El aficionado cerrado del Levante es entendible. Me iba al Valencia. Pero yo no me sentí lo valorado que creía que debía estar en el club. Tuvieron muchas oportunidades para renovarme cuando yo quería. Y cuando ellos quisieron yo ya no quise hacerlo. Viene un club como el Valencia que a nivel historia tu no puedes rechazar al Valencia. El Valencia es uno de los grandes de España. Firmé libre allí. Puede joder eso en el Levante porque no dejé dinero para el club y es normal", expuso.

Jason Remeseiro durante un partido en Mendizorroza / Alavés

Más allá de ese cambio de club dentro de la ciudad, Jason llegó a un Valencia en el que no triunfó. El futbolista gallego reveló la poca relación con el entrenador y quién fue el artífice de su fichaje: "El pensamiento que me surgió es que fui un fichaje de Mateu, hablé con él antes de firmar. Era una oportunidad de mercado. Un jugador joven que quedaba libre. Puede salir bien o puede salir mal. Es un fichaje por la parte de Mateu. Con Marcelino no tuve feeling desde el primer día y tuve que salir cedido", sentenciaba.