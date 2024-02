Las fichas del Nou Mestalla no se aprobarán en febrero

El del Nou Mestalla sigue siendo el cuento de nunca acabar. Mientras que el debate acerca de sus condiciones y su financiación continúa ocupando una especial relevancia a nivel político, la parte administrativa continúa parada. Este mes de febrero, de entrada, no se aprobarán las fichas urbanísticas dado que en la reunión de la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia no se ha sometido a debate su presentación y su aprobación no será sometia a debate en el pleno.

Las fichas, al igual que las licencias de obra, son elementos clave para poder reanudar las obras de la Avenida de las Cortes Valencianas. Su aprobación definitiva será, por lo tanto, el próximo mes de marzo si así lo deciden en el pleno del Ayuntamiento. Para ello deben contar con los votos a favor del gobierno de la ciudad, aunque de momento VOX ha declarado que votará en contra, al igual que el PSOE y que Compromís.

Al margen de ello, siguen pendientes las negociaciones para la elaboración del convenio que permita al club mantener los aprovechamientos urbanísticos que vienen recogidos en las fichas urbanísticas si cumple con las condiciones que le marca el consistorio. Compromís, de hecho, ha presentado una moción en la que solicitan que se apruebe primero el convenio antes que esas fichas y que en él se recojan todos los compromisos del club con la ciudad, en el que destaca la construcción del Nou Mestalla con todos sus detalles de condiciones y financiación, pero también el Polideportivo de Benicalap.