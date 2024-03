El Athletic sondea a una de las estrellas del Girona

La inmensa temporada del Girona ha despertado el interés de muchos clubes, que han puesto los ojos en sus jugadores. Diversidad de nombres como Aleix García o Savinho han sonado para otros equipos de las grandes ligas europeas. Sin embargo, no son los unicos jugadores que avivan el interés de otros clubes. El mediapunta del Girona Iván Martín suena con fuerza para reforzar al Athletic Club la próxima temporada.

El gran rendimiento del jugador, nacido en Bilbao, no ha pasado inadvertido para el conjunto vasco. No obstante, esta no es la primera vez que el Athletic se interesa en el jugador del Girona. El pasado verano, cuando Iván Martín militaba en el Villarreal, el club vizcaíno ya puso sus ojos en el jugador. Finalmente, terminó recalando en el equipo catalán, donde ya había jugado en calidad de cedido.

A las ordenes de Michel, el jugador esta desatando todo su potencial. Actualmente suma 4 goles y 2 asistencias en 26 partidos. La polivalencia en el juego y la capacidad para generar ocasiones hacen de Iván Martín un eslabón fundamental en el esquema del Girona. El bilbaíno complementa notablemente con Yangel Herrera y Aleix García formando un potente centro del campo.

El pasado 19 de febrero, el Athletic pudo hacer un análisis detallado en San Mamés, cuando ambos equipos se enfrentaron en Liga. Precisamente el mediapunta vasco fue uno de los protagonistas del encuentro, tras asistir al ucraniano Tsygankov.

El Girona tiene intención de renovarle

Ivan / DANI BARBEITO

Por su parte, el Girona no tiene intención de desprenderse de su jugador. Desde el club trabajan para renovar el contrato del futbolista. Actualmente, Iván Martí tiene contrato hasta el año 2026. Sin duda, la clasificación a Champions sería uno de los principales estimulos para convencer al jugador.