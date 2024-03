Se cierra el caso 'Bellingham - Greenwood' sin sanción

El caso del posible insulto de Bellingham a Greenwood durante el Getafe - Madrid del mes de febrero ha quedado sobreseído por La Liga al no poder acreditar lo que dijo el jugador blanco. En una disputa entre los dos futbolistas, el ex del Dortmund supuestamente le dijo 'rapist' (violador en inglés) al jugador azulón después de la denuncia que recibió cuando jugaba en el Manchester United.

Desde el conjunto merengue se explicaba que su jugador le había llamado 'rubbish' (basura en inglés), cosa que hizo que la patronal tuviese que encargar un perito de lectura de labios para dilucidar si eso era lo que había dicho o no el '5' del Real Madrid.

Tras no poder certificar cuál de las dos palabras dijo Bellingham, el caso ha quedado archivado y no habrá sanción para el madridista. Aun así, el pasado sábado vio la tarjeta roja por protestar a Gil Manzano la acción polémica del partido, en la que el colegiado indicó el final del encuentro un segundo antes de que el inglés marcase el que hubiese sido el 2-3. Por lo que no podrá disputar ninguno de los dos siguientes partidos a causa de la sanción que le ha impuesto el comité.

Greenwood fue acusado en enero de 2022 de agresión e intento de violación por su pareja, la influencer Harriet Robson. El Manchester United, le apartó del equipo y esta temporada se fue cedido al Getafe tras que su causa en Inglaterra fuese archivada.