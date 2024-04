El 'hombre de paja' del caso Rubiales llevó el dinero y asumió los negocios de la trama en República Dominicana

Hermana: Mira en el que me has dicho que de ese vienen diez menos

Nene: ¿Cómo diez menos?

H: Siii, en uno que pone veinte, van en diez.

N: ¿Cómo?

H: Que lo mires, porque yo lo he abierto delante de las cámaras, porque las tengo aquí por eso.

N: ¿En ese qué pone?

H: Mira a ver esto donde está. Sí, en el que venían mezclado los dos.

N: ¿En el que venían mezclados los dos qué pasa?

H: Que en vez de veinte vienen diez.

N: Sí, sí.

H: Ah vale, como pone veinte...

N: No, pero yo te he dicho: cuenta, tiene que haber setenta en total.

H: Vale entonces espérate, voy a salir...

N: Ahí, ahí no, no sé ahí, es que eso son dos, tres... pues yo te he contado como diez, eso.

H: Ah, vale, vale, pues entonces ya está, ya estaba yo preocupada, entonces lo acabo de contar todo y ahora te digo ¿vale? Adiós.

N: Noo, no, sé venga no te preocupes, tranquila, adiós.