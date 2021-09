Claudia Contell se colgó el pasado domingo en Debrecen (Hungría) la medalla de plata en el Campeonato del Mundo Sub18 merced a una gran actuación junto al resto de la selección española, en la que compartió equipo con Marta Morales, Gisela González y Elena Buenavida. Tras conseguir la plata perdiendo únicamente ante Estados Unidos en la final, Contell se mostraba “fastidiadas por perder, pero ahora ya somos conscientes de ser subcampeonas del mundo y estamos muy contentas de conseguirlo”.

Y es que no fue una preparación sencilla, “no habíamos entrenado mucho, no habíamos podido competir por COVID, así que no esperábamos llegar tan lejos, pero una vez empezamos a jugar nos vimos cada vez con más posibilidades”. Un equipo que funcionó desde el inicio, “veníamos del mundial sub19 y nos conocíamos, teníamos química para jugar”.

Y ahora, vuelta a València para seguir creciendo en Valencia Basket, “con ganas de empezar, muchísimas, empiezo una nueva etapa, de junior a senior y tengo muchas ganas de llegar, tocar balón con mis compañeras y de disfrutar como siempre lo he hecho”.