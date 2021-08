Paco López quiso quedarse con lo positivo de los tres primeros partidos de Liga. Pese a que el equipo no ha podido sumar todavía ninguna victoria siempre ha estado por delante en el marcador o cerca de conseguirlo. El técnico granota reconoce que se van "fastidiados", aunque se queda con que el equipo "cree, trabaja y tiene fe"

- Jugada desafortunada y análisis

“La sensación es agridulce una vez más. En la primera parte el equipo no ha hecho méritos para irse por detrás en el marcador. El gol ha sido de muy mala fortuna. Hemos tenido nuestras ocasiones, una muy clara. Hemos defendido muy bien y es muy difícil defender a la Real cuando maneja. Al final con más corazón que cabeza lo hemos intentado. Nos vamos con la derrota, fastidiados. Vamos a sacar lo positivo, que es que el equipo ha competido como en los dos partidos anteriores”

- Segunda parte

“Tratamos en el descanso mantener la misma línea. Pese al resultado el equipo estaba dando una buena sensación. Apenas hemos permitido ocasiones claras excepto la de Oyarzabal. Con balón nos ha estado faltando, que nos pasa muchas veces, ahí en los últimos metros debes tener precisión y nos ha costado mucho. Al final hemos tenido ese arreón, pero al final para conseguir algo en sitios como este y con equipos como la Real, cuando tienes esos acercamientos si no estás acertado es más difícil”.

- Más méritos que los puntos que llevan hasta ahora

“Sí, seguramente, pero eso no vale para nada. Yo saco la conclusión de que el equipo compite bien, transmite buenas sensaciones y eso es importante. Hemos cometido de tú a tú con nuestras armas, contra el Madrid ya lo vimos, contra el Cádiz fuimos muy superiores. Nos tenemos que quedar con las sensaciones del equipo y este equipo cree en lo que hace, trabaja, tiene fe y queda muchísima liga por delante”.

- Qué le ha faltado al equipo para ganar

“La primera jornada fuimos superiores, matar el partido o no encajar en el 97. Contra el Madrid lo puedes perder porque fueron superiores, pues en el 84’ tienes el 4-2 y no haces el mano a mano de Cantero y terminas empatando. Este es el que menos hemos merecido ganar, pero las sensaciones son buenas y esa es la línea independientemente de los resultados nos quedamos con lo que el equipo hace bien y mal”.

- Tipo de partido

“Nosotros no pretendíamos o no queríamos dejarle mucho espacio a la Real y hemos optado, cosa que no solemos hacer habitualmente, por estar en bloque bajo por detrás de la pelota. Creo que lo hemos conseguido. Por eso no se ha visto un partido de tantas idas y vueltas como en otros momentos, pero creo que ha sido entretenido entre dos equipos que intentan jugar bien cuando tienen la pelota y manejando varios registros”