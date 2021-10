José Campaña, después del escándalo que se generó ayer en redes sociales, pidió perdón a los aficionados del Levante a través de los canales oficiales del club. El '24', pese a que no estuvo vinculado directamente, sufrió las críticas de los seguidores granotas en sus distintos perfiles después de que su pareja tuviera rifirrafes con distintos usuarios, que se molestaron al ver imágenes de su hija que tienen en común con la camiseta del Sevilla. Rival del cuadro de Pereira en el día de ayer. Por ello, el centrocampista se encargó de aclarar lo sucedido, comunicar que está trabajando "fuerte" para regresar al equipo y pedir a la afición levantinista que no deje de animar al equipo pese a la delicada situación.

"Pediros disculpas por todo el revuelo que se formó ayer. Sé que directamente no fui yo pero me siento igual de culpable. Como padre de familia, creo que debo asumir esta responsabilidad. Esta mañana lo he hecho con los compañeros, con gente del club y ahora con la afición. No era ni la intención de ella ni nuestra la de faltar el respecto, ni mucho menos reírnos de nadie. Pedir perdón y disculpas. Al final llevo mucho en este club, siempre lo he dado todo por este escudo y va a seguir siendo así. Que en ningún momento se dude de mi profesionalidad. Lo único que estoy haciendo es trabajar fuerte para volver lo antes posible. Os pido que apoyéis al equipo y que rememos en la misma dirección", dijo públicamente.