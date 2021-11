Shkodran Mustafi se sinceró con Superdeporte a pocos días de afrontar el importantísimo partido ante el Athletic de Bilbao. Y lo hace consciente de que el Levante UD tiene la obligación de ganar, confiando en el potencial de la plantilla para conseguir la permanencia y disponible tras superar su lesión en el aductor.

“Trabajamos mucho durante las últimas semanas. Quería estar listo antes, aunque no pudo ser. Fue doloroso, al igual que una desilusión. Pero ahora me encuentro bien y estoy entrenando otra vez. Espero estar jugando el viernes”, dijo el central a este diario.

Durante la charla con el central alemán, era obligado preguntarle por el otro club de la ciudad el Valencia CF y su situación actual.

Situación muy difícil

“Es difícil para mí decir algo. Estando fuera no puedes juzgar lo que está pasando, porque desde fuera hay una imagen y desde dentro otra. Creo que el Valencia es un gran club, con una gran historia y con grandes jugadores”, comentó Mustafi, que vistió la elástica valencianista de 2014 a 2016.

“Pienso que ellos quieren estar más arriba en la clasificación. No sé si están contentos o no. Lo saben ellos, no sé si están llegando al reto que se han puesto. Pero un club como el Valencia quiere estar mucho más arriba”, concluyó.