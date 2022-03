El chute de energía, provocado por la notable racha que obtuvo el Levante después de enfrentarse al Betis (siete puntos de nueve posibles), fue zarandeado en San Mamés con una derrota que minimizó el margen de maniobra en lograr la salvación, pero la esperanza de la que presume un levantinismo que se niega a caer en la perdición hace que el Ciutat de València le dé al equipo granota una nueva reválida para confiar en que la hazaña se puede conseguir. Dos semanas después de gritar al unísono que el objetivo es posible tras la exhibición de los de Alessio ante el Elche y de demostrar que, pese a que vengan mal dadas, la afición nunca le dará la espalda a los levantinistas. Con tiene puntos de diferencia con la frontera que otorga el privilegio de competir en la élite nacional, el Levante recibe al Espanyol enrabietado y consciente de que contra el Athletic Club de Bilbao perdió una ocasión de oro para recortar con la decimoséptima posición, pero con la ambición de que frente a los pericos, arropado por el cariño de su público, tienen una nueva oportunidad de no desengancharse y, sobre todo, de mantener la fe intacta. Independientemente de lo que realicen los adversarios con lo que batalla el Levante. Tres puntos en juego que, sin lugar a dudas, serán balsámicos y revitalizantes.

Inmerso en un tramo competitivos donde se deciden las temporadas, el conjunto levantinista tendrá que hacer frente a su enésimo intento, pero cada vez más trascendental, de asaltar la salvación sin su jugador estrella. José Luis Morales, para lamento tanto de Alessio Lisci como del propio jugador, no se podrá vestir de corto debido al percance físico que padeció en San Mamés. En primera instancia, pareció que el ‘11’ se dañó su rodilla izquierda en exceso, con el temor de haberse roto el ligamento, pero las pruebas médicas, finalmente, determinaron una fuerte contusión en la meseta tibial de la rodilla izquierda con un importante edema óseo. Eliminado de la ecuación para el Espanyol, no se descarta su presencia en Pamplona, pero con cautela y con la seguridad de que está en condiciones óptimas de competir. Tampoco estará disponible Carlos Clerc, quien decidió hacer un alto en el camino para recuperar sensaciones, también, en una rodilla que desde el día del Betis le provoca dolores de cabeza, mientras Alessio recupera tripulantes en el barco. A mediados de semana, Sergio Postigo y Marcelo Saracchi se unieron al trabajo grupal, mientras José Campaña ya lo hizo 24 horas antes del duelo ante el Athletic. A falta de convocatoria, el técnico italiano deberá valorar en qué medida podrá contar con los tres contra el Espanyol.

Sin embargo, el entrenador transalpino abrirá el abanico de sus alternativas para cubrir la ausencia de Morales ante un rival que en la primera vuelta se escapó de sus manos. Tres goles no sirvieron para salir victoriosos del RCDE Stadium para condena de un equipo que no vio la luz al final del túnel hasta que ganó al Mallorca. No obstante, los catalanes no pasan por su mejor momento. Ganar al Getafe fue una bocanada de aire fresco, pero el 2022 de los de Vicente Moreno es un suplicio. Hasta la semana pasada, de los siete partidos disputados anteriormente en el año actual, perdieron cuatro y empataron tres, y aunque vencer al combinado de Quique Sánchez Flores les quitó una losa de encima, saben que no viajan ni a un estadio cómodo ni se medirán a un rival sencillo pese a que la clasificación decrete que es el colista. «El momento que tiene actualmente el rival no tiene nada que ver con su puesto en la clasificación y el nivel de su plantilla tampoco. A todos se nos hace extraño ver a este equipo en esta situación. El fútbol es así de caprichoso», dijo Vicente Moreno en la rueda de prensa previa.

Tras cambiar a Sergi Gómez por Calero contra el Getafe con efecto positivo, el Espanyol alineará otra vez a los mismos de cara a un duelo importante para ambas partes, pero en el que la necesidad reside en el bando local. No obstante, el Ciutat de València será el motor, el motivo y el factor diferencial para mantener vivo el sueño azulgrana.