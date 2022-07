Joan Femenías se ha convertido este mediodía, tal y como avanzó hace unos días Superdeporte, en el primer fichaje oficializado por el club levantinista. Tras su contratación hasta el año 2024, el guardameta declaraba sentirse "muy feliz e ilusionado" al poder formar parte del nuevo proyecto del Levante UD.

El futbolista manacorí sabe los objetivos que se debe marcar la entidad valenciana, apuntando hacia el ascenso, algo que "por historia" y "por afición" se lo merece. Estos fueron argumentos de peso que le terminaron hacerse de decidir para firmar como granota.

Femenías llega con "referencias muy positivas" del Levante por parte de todas las personas a las que había consultado. También, al vivir en Valencia en el pasado durante su estancia en las categorías inferiores del Villarreal, conocía "muy bien" el club y la ciudad. "No he tenido ningún de tipo de duda", añadía el ex del Real Oviedo.

Aunque todavía no ha mantenido un primer contacto directo con sus nuevos compañeros, Femenías sabe de la importancia de encontrarse dentro del vestuario con un "gran grupo humano". En el Levante UD espera encontrarlo y se muestra convencido de que "todos juntos vamos a conseguir los objetivos que nos propongamos".

Responsabilidad, trabajo diario e ilusión. Esas son las pautas que se marca el guardameta para formar el camino que permita asumir el objetivo final. Una unión de esfuerzos en la que "dando todos más del 100%, disfrutaremos de la temporada y estoy seguro que todos los objetivos se cumplirán", finalizaba.