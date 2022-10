El Levante UD y el Racing de Santander se volverán a ver las caras este domingo diez años después. En este tiempo ambos clubes han vivido trayectorias muy distintas y no han coincidido en una categoría, pero ambos compartieron el dolor aquel 6 de junio de 2012 en el que Manolo Preciado falleció repentinamente. El técnico de El Astillero dejó una gran huella tanto en el Ciutat de València como en El Sardinero y ambos clubes le recuerdan con mucho cariño. Ese nexo hace más especial el reencuentro.

No menos importante es esta cita para Mehdi Nafti. El francotunecino fue jugador del Racing entre 2000 y 2005, la que fue su etapa más larga en un equipo. Preciado fue uno de sus entrenadores en El Sardinero y fue muy especial para él. Además, en ese periplo coincidió con Pedro López, que militó ocho temporadas en Orriols y ahora forma parte de su cuerpo técnico. Este domingo el actual entrenador del Levante se enfrentará por primera vez al cuadro santanderino sentado en un banquillo.

Nafti reconoció en la entrevista que concedió a SUPER en junio tras su fichaje por la entidad granota que el entrenador cántabro es una inspiración para él: «Me gustaría ascender, por supuesto, pero es imposible llegar hasta el tobillo de Preciado. Es imposible dejar la misma huella que él». El francotunecino no quiere que le comparen con él por todo lo que significó: «Manolo fue todo para mí. Me sacó del Racing B, me dio galones con el primer equipo, me trató como un padre, cuando me equivoqué con el Racing B me educó como persona… Cuando llegué al Racing no hablaba castellano y me trató como un hijo. Por eso ni de broma quiero que me comparen con él. Es mucho para mí».

La última temporada que se vieron las caras Levante y Racing, la 2011/12, se saldó con la histórica clasificación europea de los valencianos y el descenso de los cántabros. Sin embargo, estos dos equipos firmaron tablas tanto en la ida como en la vuelta: hay que remontarse a 2010 para revivir el último triunfo granota en esta rivalidad. El domingo el contexto será muy distinto. El Levante, con Nafti cuestionado aunque respaldado por el Consejo, viene en mala racha y obligado a acercarse a la zona noble. El Racing ocupa puestos de descenso y necesita sumar para salir a flote.