18:22

Necesidad de ganar

No hay mejor medicina que ganar. Lo necesitábamos, sabíamos de la importancia de ganar. Era el primer partido de los que luchamos por subir y era importante no fallar. Ha sido una descarga para todos y es muy bueno para lo que viene. Me voy feliz porque el equipo compite y trabaja. La palabra unión va en nuestro ADN. Hemos estado bien con balón, nos ha tocado sufrir con él y ha habido buenas individualidades. A recuperar a los máximos posibles para el siguiente.