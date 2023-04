El Levante viaja a Las Palmas en la que será una auténtica final por el ascenso a Primera División. El conjunto dirigido por Javi Calleja, tras perder una oportunidad de oro contra el Mirandés, tiene la obligación de no desengancharse de las dos primeras posiciones de la tabla y el equipo está plenamente mentalizado de la importancia del partido tras levantarse del golpe del pasado lunes. Para la cita, el técnico madrileño se desplazará a Gran Canaria con los mismos que se subieron al bus contra el Mirandés, pero con la baja de Marcelo Saracchi. No estuvo disponible en los dos partidos anteriores por sanción y no estará presente en este por lesión. espués de confirmar, en rueda de prensa, que estarán disponibles para el choque.