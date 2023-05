El Levante se juega el ascenso en las dos próximas y últimas jornadas de Liga. El empate del lunes pasado contra el Ibiza, equipo descendido a Primera RFEF hace semanas, fue un jarro de agua fría para el conjunto ‘granota’, que tuvo la posibilidad de colocarse segundo en la clasificación y acabar la jornada en puestos de ascenso directo a Primera.

No obstante, los levantinistas ya miran al próximo partido de la competición liguera , en la que aún tienen opciones de conseguir volver a la máxima categoría del fútbol español por la vía rápida. Eso sí, el próximo duelo no será en un lugar cualquiera. El sábado, el Levante visita al Villarreal B, que jugará su último partido de la temporada en casa contra los de Orriols en La Cerámica, un estadio que conoce a la perfección Javi Calleja.

El entrenador madrileño comenzó su andadura como técnico profesional en la élite con el club ‘groguet’, primero dirigiendo los equipos de las categorías inferiores, para luego dirigir al filial durante un breve período de tiempo para, finalmente, coger las riendas del primer equipo, al que entrenó en dos etapas. La primera, en la temporada 2017/18 en la que completó 65 encuentros dirigidos, y la segunda, en el curso 19/20, donde lideró al Submarino en 66 duelos. En ambos periodos, el actual míster del Levante logró clasificar al Villarreal para la UEFA Europa League, sin duda, una muestra de la calidad que tiene el entrenador madrileño, y a la que agarra el equipo ‘granota’ para ascender a Primera División un año después de bajar.

A por todas

A pesar de la mala racha del Levante en las once últimas jornadas de liga, en las que solo ha sido capaz de conseguir dos victorias, el equipo aún tiene opciones de ascender de manera directa. A tres puntos de distancia del líder y a dos del segundo clasificado, el equipo de Calleja debe echar el resto en las dos últimas citas ligueras contra Villarreal B y Oviedo.

Por otra parte, no es descabellado pensar que alguno de los rivales directos por ascender a Primera pueden pinchar de nuevo. El fallo ha sido la tónica para Granada, Las Palmas, Eibar, Deportivo Alavés y el propio Levante en los últimos episodios ligueros y en las dos jornadas que quedan, si los ‘granotas’ hace sus deberes, se podrían aprovechar dichos supuestos pinchazos.

Sin embargo, al margen de esto, el equipo de Orriols debe salir del atasco en el que se ha metido últimamente. El equipo valenciano debe recuperar el olfato goleador si quiere afrontar con garantías no solo los encuentros contra castellonenses y ovetenses, sino también para disputar unos posible ‘play-offs’. Esa es otra. Independientemente de si logra el ascenso directo o no, los de Calleja deberán sumar los máximos puntos para, en el caso de tener que jugar el torneo de promoción de ascenso, contar con el factor cancha. No obstante, paso a paso. La primera prueba es viajar a La Cerámica y llevarse los tres puntos con Calleja al frente. Luego vendrá lo demás.