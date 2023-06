El Levante, antes del batacazo contra el Alavés, trabajó el mercado en una escenario tanto de Primera como de Segunda. No obstante, se encargó de peinar futbolistas para competir en ambas categorías. Uno de ellos es Manu Fuster, sensación de un Albacete que jugó la promoción de ascenso contra el conjunto levantinista y que está en el radar de Orriols de cara a la próxima temporada.

El ‘10’, natural de Quart de Poblet, es uno de los perfiles en los que ha hecho hincapié Felipe Miñambres a lo largo de las últimas semanas. El jugador valenciano se encuentra en la lista de preferencias del Levante y el club trabaja para que sea una de las incorporaciones con las que recuperar un puesto en la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, no será una operación sencilla independientemente de los lazos que tiene con el conjunto granota. Al futbolista le queda un año de contrato y el Albacete no pondrá facilidades. No obstante, el Levante está preparado para entrar en negociaciones y adquirir los servicios del talentoso centrocampista.