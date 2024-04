Miñambres: "La euforia es buena, no hay que controlarla"

El entrenador del Levante, Felipe Miñambres, aseguró este viernes que ve positivo el ambiente optimista que rodea a su equipo tras la victoria en la última jornada de Liga y apuntó que espera "desatar la euforia" el sábado al ganar al Amorebieta. "De éxito no vamos a morir aunque ganemos otra vez. La euforia no hay que controlarla, la euforia contenida es buena y tenemos que disfrutar. Ojalá podamos al final del partido ganar y desatar la euforia y sentirnos con esa esperanza y energía para llegar arriba", dijo Felipe en la rueda de prensa previa al partido de este sábado a las 21:00 horas ante el Amorebieta.

"Todo el mundo ve más cerca las opciones y tenemos que acercarnos un poco más. Tengo que hacerles ver a los jugadores que es un rival que ha ganado a muchos equipos de la parte de arriba", agregó. Colocado a dos puntos de la zona de promoción, Felipe explicó que vuelve a afrontar el choque ante el Amorebieta "como una final" porque "cada vez hay menos margen para recuperar puntos", pero se negó a hacer cálculos sobre las victorias que necesitan para subir.

"Soy muy malo para eso y ni lo intento. Son las cuentas de la lechera y no las hago. Por mi experiencia me dice que se te caen al primer partido. Tenemos que ganar mañana e ir ganando. Prefiero focalizarme en lo mío. Nosotros no podemos medir, tenemos que ir a ganar todo de aquí al final", afirmó.

El conjunto levantinista se ha ejercitado este viernes en el Ciutat. / JM López

Del rival de este sábado en el Ciutat

Sobre el Amorebieta, que pelea por evitar el descenso pero es uno de los equipos más en forma de la categoría, Felipe recordó que este curso no han sido capaces de ganar al cuadro vasco ni en Liga ni en la Copa del Rey. "Hay que tenerles el respeto suficiente, cuando miras la clasificación te llevas a engaño. Será un rival complicado, ellos están con confianza y nos pueden dominar y que nos toque defender", añadió el entrenador del Levante.

Clemente, única baja para el partido

Además, Felipe confesó que el ambiente del Ciutat de València "es una gozada" cuando el equipo gana, confirmó que la única baja del partido es la del extremo Clemente y mandó un mensaje a los jugadores suplentes. "Si agachan la cabeza y se rinden, es un tema de ellos. Es un tema de fuerza mental de ellos. El que se rinda no va a tener sitio. Los titulares están para defender su sitio a muerte y a los otros les toca esperar. No es un éxito de 11 jugadores sino de 23 ó 24", finalizó