Vukcevic no jugará contra Lituania EFE

Una nueva página en el capítulo de Vukcevic y su convocatoria con la selección. El montenegrino se encuentra todavía con el combinado de Tumbakovic a pesar de que no podrá jugar el choque contra Lituania de la UEFA Nations League, un duelo que se antojaba clave para los suyos. El centrocampista deberá cumplir con el ciclo de amarillas tras ver la segunda ante Serbia en una jugada en el centro del campo en la que cortó el ataque rival y se encaró con el árbitro. Ahora, sancionado y sin poder jugar ante Lituania, lo normal sería que Montenegro liberase al futbolista, quien debería volver a València para ejercitarse con el grupo. Eso sí, hasta el momento Vukcevic continúa en la concentración de su país y hoy se ha ejercitado con los 'halcones'.

El fichaje más caro de la historia del Levante sigue con su particular camino de piedras desde que llegó a la entidad granota. Al inicio llegó fuera de forma, después, en su primera titularidad, acabó expulsado y ahora, su milagrosa recuperación para jugar con la selección. Vukcevic quería jugar contra Serbia y forzó para estar listo. Allí, al contrario de lo que le sucede hasta el momento en el Levante, su lugar en el once es indiscutible. Los 90 minutos disputados el jueves así lo demuestran pero sin embargo, el medio no podrá estar ante Lituania y lo normal sería verle cuanto antes con el uniforme granota en la Ciudad Deportiva de Buñol.