Paco López: "Hemos perdido en un momento clave"

Paco López ha lamentado la ocasión perdida y que en el momento que intentaba dar un paso al frente en el equipo, no haya aguantado: "La sensación evidentemente no es buena. Hemos perdido un partido en un momento clave para bien y no ha podido ser. El análisis, en los primeros minutos, es que estuvimos bien, 10 o 15. Era un partido sin apenas desorden, aunque nos faltaba fluidez y enlazar, pero ahí curiosamente estábamos bien en estructura, y la segunda parte ha sido todo lo contratrio. Hemos tratado de desordenarnos y ser más verticales, y la mejora no se ha notado. El Alavés estaba más comodo y en cada balón largo en el duelo la sensación era de que nos llegaban. Pero justo o injusto, hay una ocasión muy clara de Sergio León que es muy clara, clarísima y si la haces... pero a aprender. Es una decepción para todos pero tenemos martes y tenemos viernes. Mañana a levantarnos con más ilusion".

MELERO

"Como siempre al final las decisiones las tomamos tras un análisis gloal y muchas cosas. Una sola razon llevaría tiempo, pero por resumirlo, sabíamos que en cada balón aéreo a Joselu eran muy directos buscando el segundo balón y queríamos alguien con más envergadura y con más físico, pero es cierto que para nuestro juego nos han faltado Campaña, Rochina, Bardhi... para enlazarnos"

EL GOL

"El gol me ha pillado hablando con Hernani que iba a salir al campo y apenas lo he visto cuando ya encaraban a Aitor. Es algo en lo que incidimos mucho porque acumulamos mucha gente en campo contrario y el día que no estás bien en esa estructura vamos a sufrir. Tenemos que seguir mejorando esos aspectos por nuestra forma de jugar, y mira que no será porque no incidimos. En un uno contra uno, en esa lucha, de seguir atacando pasas a tener que correr hacia atrás"

DESCUENTO

"No se trata de justificar nada, pero nos hemos encontrado con situaciones a la inversa y hemos visto 6 ó 7 minutos de descuento, pero es algo que no podemos controlar"