Nuevo capítulo en el caso Eva Navarro

Eva Navarro y el Levante han separado sus caminos. Es algo que se sabía y que se terminó de materializar el pasado 30 de junio, cuando terminó el contrato de la atacante granota, que ahora espera a una resolución judicial para saber si podrá firmar por un club español sin tener que abonar la cláusula de formación. Mientras, el Levante le ofrecía la posibilidad de continuar entrenando, algo que ella misma rechazó.

Cabe recordar que Ona Batlle y Eva Navarro finalizaban contrato el 30 de junio, tomaron la decisión de no renovar con la entidad levantinista y, pese a que tengan la potestad de negociar con cualquier club con vistas a la próxima temporada, el equipo que quiera hacerse con sus servicios tendrá que abonar, de forma obligatoria, una cantidad importante de dinero, y a su vez de difícil acceso, por derechos de formación. En ese sentido, Eva Navarro podría seguir de esta manera los pasos de Ona Batlle, a quien el club le había ofrecido también la renovación pero no la aceptó y actualmente todavía no ha confirmado cuál será su próximo equipo tras haberse despedido públicamente de la entidad granota.