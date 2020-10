"Vamos a ver a un Levante ambicioso en Bilbao"

"Los parones los tenemos ahí. Los tenemos que aprovechar. Vienen bien para seguir aprovechando esas cosas y ese proceso de mejorar cosas y trabajar en ellas. Independientemente del resultado final vamos a ver de nuevo a un Levante ambicioso y que va a querer ir al partido". Con esas palabras Paco López explicaba cómo ha trabajado el equipo ese duelo del domingo contra el cuadro vasco, a pesar de la ausencia de algunos internacionales. El objetivo de la plantilla, y del cuerpo técnico, es seguir por la línea de los últimos duelos. Más allá de las derrotas ante Madrid y Sevilla el equipo compitió y también demostró que la rotación de banquillo es importante. El entrenador habló de eso y de mucho más en la rueda de prensa previa al duelo contra los leones.



Guión de partido

"Conocemos muy bien la forma del Athletic. Su estado anímico también. Me imagino que nos vamos a encontrar el mejor Athletic. Que van a intentar jugar directo, van a intentar agobiar. Un partido parecido al que nos hemos encontrado cada vez que hemos ido allí. Segundas jugadas, también tienen jugadores con buen pie... etc. Muchísima calidad. Cada uno intentaremos ganar el partido con sus armas. Será importante ganar las disputas y cada duelo".



Los cambios

"Insisto que tenemos jugadores de diferentes características. El juego de ellos no se parece demasiado a nuestro juego. Lo que respecta a nuestro equipo, intentaremos encontrar a jugadores en nuestro equipo que lo hagan lo mejor posible y siempre lo digo, luego tenemos jugadores en el banquillo que pueden entrar a ayudar y tenemos cinco cambios. Con esas características diferentes nos ayudan a variar el dinamismo de los partidos".



Campaña

"Ahora mismo no hay nada que no me haga pensar que Campaña se puede ir. Se ha hablado muchísimo de ese tema y Campaña está centrado aquí. Estamos centrado en que es un jugador más y no nos imaginamos otra situación".



El VAR contra el Madrid

"Lo único que dije es sobre que no hubiera habido una repetición... Luego vimos que ya hubo repeticiones. Cuando dije como siempre, cada uno lo interpretó de una forma. Cuando hablaba de siempre era en función a los jueces y los árbitros, que ahí no podemos hacer nada. Ya sabéis que respeto mucho a las decisiones de los árbitros. Y en este caso a las del VAR".



Vuelta de los internacionales

"Veremos mañana con Nikola. En principio es una molestia. Creo que en el aductor. No se le aprecia lesión. También Duarte ha llegado a última hora y no ha podido entrenar. Esperaremos hasta el último momento para saber cómo les recuperamos".



Plantilla tras cierre de mercado

"No se trata de comparar. Tenemos una base muy buena, también de otras temporadas. Estamos agusto con el nivel de la plantilla, sabemos el nivel que tiene y las diferentes características. Una vez ha pasado no hay que pensar si se podía mejorar o no. Nuestra faena es tratar de conseguir lo mejor. Con estos jugadores vamos a muerte y es lo que tenemos que hacer. Desde nuestra profesión tenemos que sacar el máximo rendimiento a los que tenemos".