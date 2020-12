"El triunfo me hacía mucha falta a mí, pero también a todo el levantinismo"

El Levante UD de Paco López dio ante el Getafe más que un golpe sobre la mesa. Han sido semanas difíciles, pero el equipo hizo autocrítica tras encadenar ocho jornadas sin un triunfo que a veces mereció y no supo atar, y goleó al Getafe (3-0). Fueron tres goles, si bien pudieron ser fácilmente cuatro o cinco. Y tras finalizar, Paco López estaba feliz por la actitud de sus futbolistas y por el impulso que dará al equipo volver a sumar tres puntos.

"El equipo ha salido con muy buena actitud y predisposición", destacó el preparador al inicio de su rueda de prensa post partido. "Hemos provocado el gol y la expulsión y eso nos ha dado más tranquilidad", explicó en referencia a la roja directa que vio Chema Rodríguez y que dejó a los de Bordalás con uno menos en el minuto ocho. El técnico destacó una vez más la ambición de su plantilla. "Hemos podido hacer más goles por situaciones y ocasiones y el equipo en ningún momento se ha relajado", manifestó.

El guion del partido estaba claro. Paco revolucionó el once y buscó el equilibrio con Vukcevic de vuelta en la medular, Coke reforzando el lateral diestro y los jóvenes con hambre en ataque. Y así, aprovechando el cerrojo atrás (Aitor confirmó la primera puerta a cero del curso), los granotas mataron a la contra. Y todo estaba "trabajado" y "estudiado" de casa. "Sabíamos que podía pasar contra el Getafe por su defensa adelantada", expresó Paco López. "Ellos sabíamos que presionan alto y que iban a jugar mucho en nuestro campo. Y eso hace que dejen espacios atrás. No era fácil ganarles la espalda porque no te dejan pensar pero en este aspecto hoy hemos tenido acierto para hacerlo y luego también para finalizar en gol".

La misma idea había defendido, minutos antes, Roger Martí en la entrevista a pie de campo tras el pitido final. El Pistolero reconoció el gran partido de Dani Gómez y Jorge de Frutos y tildó de "redondo" el encuentro por el triunfo y el acierto de los atacantes, que tanta falta hacía en Orriols.



El equipo nunca dejó de creer

"Yo resaltaría la actitud que ha tenido el equipo para afrontar el partido cuando veníamos rodeados de urgencia y de negatividad", resaltó Paco. Ya pasó en Valladolid. El Levante UD se puso por abajo, por la plantilla no soltó a Paco López. Se puso feo el partido en Pucela pero llegó la reacción e incluso pudo acabar en remontada. Los granotas creen en el entrenador de Silla y ante el Getafe se vio otra prueba de ello., resaltó Paco. El triunfo servirá para que el equipo crezca, más allá de los merecimientos que el equipo ya había hecho en otros partidos en los que no llegó el premio del triunfo. "Cuando se gana parece que todo lo hayas hecho mejor y eso a veces no es proporcional. El equipo hoy vuelve a demostrar que ante la adversidad cree, tiene implicación y compromiso y eso no es nada fácil", añadió.

