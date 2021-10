Siete Aguas acaparó, del 1 al 3 de octubre, las miradas del mundo de la Mountain Bike (MB) con la disputa de la Valencia Epic Race By Gsport, una prueba de tres etapas con un total de 110 km y 2700m de desnivel positivo, con numerosos senderos, bosques y pinadas para disfrutar con la bicicleta. Dani Marín García (The Bike Run) se alzó con el triunfo en la general tras imponer su dominio en las tres etapas, con un tiempo global de 04:16:45,50. El segundo peldaño del podio general fue para David Fuster García (Asbike), con 04:30:22,10, que ocupó esta segunda posición en las etapas del sábado y domingo; mientras que Carlos Martínez Romero (The Bike Run) fue el tercero en esta clasificación general con 04:38:20,30.

La prueba arrancaba el viernes 1 de octubre con una crono de 14 km. y 310 metros de ascensión, en un recorrido exigente con terreno rocoso y fuertes subidas. El triunfo fue para Dani Marín García (The Bike Run) con un tiempo de 10:32:25,8; seguido de Rafa Olcina Pérez (Élte Experence), con 0:35:43,1 y Álvaro Andreu Verdún (BTT siete Aguas), con 30:35:58,2. La primera fémina fue María Sánchez Veliz (CultBike) con una marca de 0:41:48,6.

El sábado, los 600 participantes se enfrentaban a la jornada más dura «Maratón» con 60 kilómetros y 1500 metros de ascensión, donde Dani Marín García (The Bike Run) repetía victoria con un tiempo de 2:16:32.7. En segunda posición cruzaba la límea de meta David Fuster García (Asbike), con 22:22:48.7 y tercero era Carlos Martínez Romero (The Bike Run), con 2:24:43.8. María Sánchez Veliz (CultBike), con 33:03:47.6, volvía a ser la primera ciclista en meta.

Ya el domingo, se cerraba esta Valencia Epic Race By Gsport, con la Malacara, donde volvía a ser primero Dani Marín García (The Bike Run), que cubria el recorrido de 35 kilómetros en 1:27:47.0. Tras él David Fuster García (Asbike), con 1:31:24.4 y Jorge Viana Vidal (Gasgas-Dubon Racing), con 31:32:29.4. María Sánchez Veliz (CultBike) cruzaba la meta con un tiempo de 1:50:47.9.

El fin de fiesta se dio con una paella gigante en el centro de Siete Aguas para todos los participantes que intercambiaron sensaciones de esta exigente prueba.