La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana celebró el pasado fin de semana las medallas de bronce de David Gregorio y Manuel Sebastián. Una gran noticia para la entidad, que se suman a la reciente proclamación de Carla Reig como Campeona de España de Caza Menor con Perro 2021.

Los cazadores valencianos continúan sumando títulos este 2021. David Gregorio y Manuel Sebastián consiguieron sendas medallas de bronce en el II Campeonato de España de Caza Menor con Perro 2021 para Cazadores Adaptados (Albacete) y el VII Campeonato de España de Maneto (Madrid), respectivamente.

David Gregorio se mostró "feliz" con el resultado obtenido pese al gran esfuerzo que supuso la prueba tanto para él como para su juez, José Ripoll. "La competición ha sido dura, era un coto muy exigente y con un relieve bastante erosionado. Todo ello, añadido a que el día anterior cayeron hasta 22 litros de agua y fue complicado puntuar pero, pese a todo, pude disfrutar mucho, tanto de la caza como de todos los compañeros que nos reunimos ese día".

David iba acompañado de Toby y, aunque no ha podido entrenar todo lo que le hubiera gustado, "tenemos la gran suerte de que en Valencia se encuentran muy buenos campos de tiro como Puebla, Cheste y Quart en los que he podido coger algo de ritmo antes de la competición". "Me gustaría dar las gracias a mi familia y amigos que han sido y son mis grandes apoyos, tanto antes como después del campeonato. Me han dado ese plus de confianza que necesitaba porque sin ellos, las motivaciones no habrían sido las mismas", añadió.

“Es importante salir de las ciudades y tener contacto con la naturaleza”

David se inició en la actividad cinegética desde muy pequeño, con su padre y su abuelo en cotos de Castilla-La Mancha, en Villalpardo (Cuenca) y el Bonillo y Pozohondo (Albacete). "Casi siempre he practicado la caza menor -torcaces, perdices, conejos y zorzales-, tanto antes como después del accidente y esporádicamente la mayor en batidas y alguna espera", explicó. Y destacó: "La caza sigue siendo un método de desconexión de todo, no sólo implica practicar la actividad, también lo que le rodea, el contacto con la naturaleza, el cuidado de los animales dentro de su hábitat, seguir sus pasos, ver sus carencias y entender mucho más el entorno que nos rodea. Muchas veces no somos conscientes de la importancia de salir de las ciudades".

En este sentido, manifestó: "Estamos en un punto en el que el ecologismo radical -digo radical, porque el ecologismo considero que es necesario, siempre y cuando sepan de lo que están hablando- nos está haciendo bastante daño al sector de la caza y la agricultura en general, se están promoviendo leyes de protección animal que, a la larga, lo único que van a conseguir es perjudicar más a los animales, tanto de compañía como los de campo o ganaderías, esperemos que esta situación cambie y reflexionen sobre los últimos cambios que quieren aplicar desde un despacho de gobierno".

Así lo ve también Manuel Sebastián, que alcanzó el tercer puesto junto a Nela en el Campeonato de España de Maneto, una perra que tiene 10 años y que lleva con él desde que tenía tres meses. Juntos han compartido momentos inolvidables como la medalla de plata en el Campeonato de España de Maneto (Almenara). "Los animalistas dicen que abandonamos a nuestros perros cuando se hacen viejos y no sirven para cazar y no es, en absoluto, cierto", sentencia. "El problema viene más bien del mundo urbanita, donde se vierten opiniones desde determinados medios de comunicación y redes sociales, que la mayoría de veces no se corresponden con la realidad del campo, del mundo rural y de la caza en sí", afirmó. De hecho, resaltó: "El mundo rural ve muy necesaria la caza porque sufre las consecuencias de las sobrepoblaciones y plagas de ciertas especies, que causan graves daños a los cultivos y muchos accidentes en carretera. La caza es una herramienta de control y que genera riqueza en el mundo rural".

“Lo más gratificante es poder disfrutar de la caza”

Recuerda los nervios y la presión del día de la competición, en el que el perro debe demostrar su valía y llegar a lo más alto posible. Sin embargo, para Manuel Sebastián "las pruebas con perro a veces no salen como uno imagina" y aunque vuelve con un sabor "un poco agridulce" por las altas expectativas que se había marcado, se muestra contento por haber conseguido situarse entre los mejores de España. "Para mí, lo más gratificante es poder disfrutar de lo que me gusta, la caza, y, por supuesto, del trabajo con mis perros y el empeño y pasión que ponen en cada salida y que trasmiten a sus dueños", subrayó.

"Empecé a practicar la caza por mi abuelo materno Antonio, cazador durante toda su vida de menor y mayor. Tenía podencos y siempre he convivido con perros de diferentes razas hasta que hace unos 10 años empecé con el Maneto", destaca este cazador de menor, principalmente el conejo, aunque también practica otras modalidades como el zorzal, la paloma y la perdiz.

Y muy agradecido a todos los que le rodean en su día a día, a sus familiares y amigos, en especial a su hermano Javier Sebastián Cervera y sus amigos Sergio Minguez Martinez, "compañero de locuras y pasiones" y Santos Bravo Losa, "criador del ‘Tributillo’, al que tengo mucho que agradecer por seleccionar esta línea de perros que tantas alegrías me dan cuando salgo al campo".

Nuevos retos

Una vez han logrado subir al podio, tanto Manuel Sebastián como David Gregorio se marcan nuevos retos. Al primero, le gustaría volver a competir con perros nuevos y empezar a entrenar con ellos. David ya mira hacia la del año que viene y alguna competición de Compak o Recorridos de Caza que se realice en la Comunidad Valenciana, "intentaremos conseguir algún podio más". En 2013, 2014 y 2015 ya se proclamó campeón autonómico en Compak y Recorridos de Caza, en las modalidades de Handysport.