El regatista alicantino Iván Pastor, que ha decidido abandonar el deporte de élite tras cuatro Juegos Olímpicos y una interminable lista de Campeonatos de Europa y del Mundo en la modalidad de tablas a vela a sus 41 años, opinó que retirarse es la decisión más correcta porque, si hubiera continuado, "tenía mucho que perder y poco que ganar".

"Me ha costado. Y mucho. Desde marzo, con la gran decepción de no ir a los Juegos, hasta mediados de noviembre, mi cabeza ha sido una montaña rusa de sensaciones. Por una parte, no quería dejarlo. Al ser un ciclo más corto, pensaba '¿por qué no darte una última oportunidad en la clase IQfoil'? Por otra, me decía 'no puedes seguir llevando tu cuerpo al límite. Es la hora de dejarlo'. Se ha impuesto el segundo pensamiento", contó.

Pastor explicó en declaraciones al Proyecto FER que es por una combinación de motivos por lo que ha decidido dejar el deporte, pero añadió que uno de los más influyentes ha sido su "maltrecha" espalda. "Llevaba con molestias desde 2017, y los problemas se iban acentuando con el paso del tiempo. Un esfuerzo extra, superior a lo habitual, me generaba mucho dolor. En los últimos meses, los entrenamientos estaban condicionados por este lastre físico", expresó.

El windsurfista añadió que, al margen de su espalda, "creo que me iba a ser imposible mejorar lo conseguido. Por mucho que me guste, ¿para qué empeñarme en seguir y oscurecer mi buen palmarés?".

Pastor confesó que ha tenido la tentación de probar la clase iQFoil, que será olímpica en París y, de hecho, ha estado en alguna competición. "Tengo la sensación de que no hubiera desentonado, de que podría haber competido a un buen nivel. Es una modalidad que se adapta muy bien a mis características, pero repito, ya no soy ningún chaval y las nuevas generaciones vienen pisando con mucha fuerza. Hay que dales paso", dijo.

El deportista FER, que ha sido número 1 del ranking mundial de RS:X en 5 ocasiones (2006, 2007, 2010, 2013 y 2015) y entre sus mejores resultados acumula un campeonato del mundo en la clase Race Board y fue campeón de dos Copas del Mundo de RS:X, comentó que nunca se le olvidará su primer título de campeón de España. "Son tantos años y tantas experiencias, que no es fácil elegir dos o tres momentos concretos. Nunca se me olvidará mi primer título de campeón de España. Sólo tenía 14 años. En ese momento, me hicieron una entrevista y dije que quería ir a unos Juegos Olímpicos. He estado en cuatro, lo cual es muy difícil y meritorio", recordó.

"También me quedo con la participación en mi primer Mundial, con sólo 18 años, o la primera victoria en el prestigioso trofeo Princesa Sofía, con 25. En cuanto a las decepciones, siempre se me quedará la espinita de no haber sido medallista olímpico e, incluso, haberme quedado a las puertas del diploma en Pekín 2008 y Río 2016", agregó el de Santa Pola.

Por último, el regatista FER manifestó que ahora tiene diversos proyectos sobre la mesa y, de todos ellos, el que ya han puesto en marcha es el Centro de Tecnificación Iván Pastor en el Club Náutico Santa Pola. "Junto con la Federación de vela de la Comunitat Valenciana vamos a impulsar a los jóvenes regatistas valencianos en clase iQFoil que tienen serias opciones de ir a los Juegos de París 2024. Nada me haría más feliz que contribuir a que un regatista de la Comunitat recogiera mi testigo y fuera olímpico en París", finalizó Pastor.