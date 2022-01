Tras dos semanas de vacaciones navideñas, la Liga por Equipos de la FPCV ha vuelto por todo lo alto, con unos resultados que dejan la 2ª categoría Femenina más apretada que nunca.

En el Grupo A alicantino, todo está por decidir. Únicamente dos equipos han podido completar todos sus partidos correspondientes, el Sport Club Alicante Fun And Family Wonder, tercero en la clasificación que cayó derrotado por 0-3 ante el líder, el AN Pádel, que marca lo más alto de la tabla con 14 puntos en 3 partidos disputados.

El segundo puesto lo ocupa el IPádel Elche, que busca asaltar el primer puesto, el cual solo está a un punto. En su jornada, cumplió y ganó por 3-0 al Pro Tour Servicios Deportivos, el otro equipo que ha completado todos sus partidos.

El Grupo B castellonense concluyó su competición el pasado fin de semana con una jornada de infarto. Únicamente hubo un enfrentamiento directo: el Club Sport Pádel Burriana contra el C.D. Jubesport/Jubelama. El partido podría haber supuesto un cambio de posiciones en la lucha por el cuarto y tercer puesto.

La victoria por 1-2 de los de Castellón de la Plana determinó el definitivo tercer puesto para el Pádel Center Castellón, con una puntuación final de 14 puntos, dos más que su perseguidor. Las chicas del Club de Pádel Burriana se alzaron con el campeonato, y el Pádel Indoor Catellón terminaba con un meritorio segundo puesto final.

